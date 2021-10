De mooiste brief: “Lieve man, wat ben jij een strijder, doorzetter en zo positief”

Al anderhalf jaar is ons leven een achtbaan. Ik werd geopereerd aan endometriose en daarna kreeg ik nog een aantal operaties. Je kwam mij opzoeken in het ziekenhuis, terwijl je zelf gewoon moest werken, het huishouden runde en zorgde voor onze meiden. Ik merkte dat je moe was en last had van je rug. Maar ja, er kwam ook veel op jouw schouders terecht.

Na veel aandringen van mij liet je bloed prikken. Niet veel later kreeg je een telefoontje, het was de huisarts die zei dat je je ’s avonds moest melden in het ziekenhuis. Je had uitgezaaide zaadbalkanker. Net toen ik naar huis mocht om verder te herstellen, ging jij het ziekenhuis in. Niet te bevatten!

Nu, vele behandelingen, chemo’s, bestralingen en operaties en zelfs twee stamceltransplantaties verder, is er rust. Maar er is ook de angst dat de kanker terugkomt. We proberen te vertrouwen op de toekomst en hopen dat we weer mogen genieten met ons vieren. Wat heb ik een respect voor jou, lieve man! Wat ben jij een strijder, doorzetter en zo positief. Ik ben trots op je. Heel veel liefs van je vrouw.

Martine Teeuwen-Streef