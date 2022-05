Het was een prachtige lentedag en er was een feestelijke braderie in het dorp. Slenterend langs de kraampjes kwamen we veel bekenden tegen. Mijn vriend John, die ik pas een paar weken kende, keek zijn ogen uit en luisterde vooral naar de gitaarmuziek van twee jongens. Opeens liep hij naar een van hen en vroeg of hij even zijn instrument mocht lenen. De knul gaf zijn gitaar aan John en zonder ook maar een ogenblik na te denken zong hij – midden op het plein – een liefdeslied voor mij. ‘Lieve Ineke, ik hou van jou!’ schalde het refrein. Ik wist niet waar ik kijken moest! Na dit spontane optreden kreeg John applaus en ik stond met mijn 72 jaar te blozen als een tienermeisje. Zo’n liefdesverklaring had ik niet verwacht, maar het voelde goed. Zo goed dat toen hij mij later die dag ten huwelijk vroeg, ik direct ja zei. Nu speelt hij ’s avonds nog weleens gitaar voor mij. Heel romantisch. Ik geniet van dit liefdevolle gebaar en soms voel ik weer mijn wangen gloeien van geluk.

Ineke van Koningshoven