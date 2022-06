De mooiste brief: “Mij vertelden ze dat ik een ongelukje was”

Je was begin twintig toen je je grote liefde tegenkwam. Je droomman was hij niet, die irritante jongen, maar hij veroverde jouw hart en jullie sprookje begon. Helaas was je schoonfamilie daar niet blij mee. Ze vonden zo’n mondige onafhankelijke vrouw misschien beangstigend. Dat ‘hun jongen’ zijn woonplaats verliet voor die van jou, werd jou ook niet in dank afgenomen. Ze konden hem niet het geluk gunnen van trouwen, verhuizen, aanstaand vaderschap.

Belangrijker was dat jij hem van hen had afgepakt. Mij vertelden ze dat ik een ongelukje was. Woest was je, toen je daar achter kwam. Nee, het was geen rozengeur en maneschijn. Maar jij liet me zien dat ware liefde alles overwint. Dat is de les die ik van jullie, mijn ouders, heb geleerd en in de praktijk kon brengen toen het in mijn ­eigen relatie ging stormen.

Ik zal nooit begrijpen waar jij die behandeling aan hebt verdiend. De akelige vrouw die zij zien, zie ik niet. Ik ken je als een warme, gezellige moeder en een trotse, lieve oma die altijd naast me staat. Lieve mama, ik ben nu 31 en heb zelf een gezin gesticht in een andere plaats. Had jouw schoonfamilie daar destijds maar net zo gracieus op gereageerd als jij nu.

Nimdy