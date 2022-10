De mooiste brief: “Mijn oma wilde geen weduwe worden genoemd”

Mijn oma werd geboren in 1875 en groeide op in een welvarend gezin. Tot haar opvoeding behoorden Franse les en vioolspelen. In 1907 trouwde ze op 32-jarige leeftijd met opa, die acht jaar jonger was. In 1908 en 1910 kregen ze twee dochters (onder wie mijn moeder) en pas na twaalf jaar kwamen daar in rap tempo nog twee dochters en een zoon bij.

Ik heb oma eens gevraagd hoe dat leeftijdsverschil was ontstaan. “Wel kind, de juffrouw die mij ervan afhielp, was overleden en ik wist niemand die het ook aandurfde”, zei ze.

Opa, die van beroep timmerman was, kwam door de werkloosheid in ‘de steun’ terecht en werd tewerkgesteld bij de aanleg van het toen geheten Boschplan, het latere ­Amsterdamse Bos. Maar de inkomsten waren niet voldoende voor het gezin.

Wat in die tijd ­geheel niet gebruikelijk was: oma ging zelf ook aan de slag en wel bij het Fort bij Uithoorn. Daar schilde ze aardappels voor de soldaten.

In 1944 verloor zij in drie maanden tijd haar zoon, jongste dochter en haar man. Ze was niet drie maanden in het zwart gekleed, zoals in die jaren gewoon was. Ook wilde ze beslist geen weduwe worden genoemd. Vaak had ze, zo vertelde ze, de neiging om zich te verdrinken in de nabije stadsgracht, maar het besef dat ze haar andere drie kinderen nog meer verdriet zou geven als ze al hadden, hield haar tegen.

Toen ze op latere leeftijd een slecht gebit kreeg wilde ze een prothese, zonder tanden was geen optie. Televisie was er in die tijd nog niet, maar ze luisterde de hele dag naar de radio, volgde de politiek en had daarover dan ook een mening. Nu, vele jaren later, besef ik hoe ­geëmancipeerd ze was. Mijn oma was een bijzondere vrouw!