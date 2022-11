De mooiste brief: “Mijn schoonouders verrijken mijn leven”

Toen ik mijn schoonouders anderhalf jaar geleden voor de eerste keer ontmoette, was het alsof ik ‘thuis’ kwam. Ik had meteen een vertrouwd gevoel en dat bleek ­wederzijds. Mijn schoonouders verrijken mijn leven. Zij zien en accepteren mij zoals ik ben, geven mij het gevoel dat ik er mag zijn en dat ik ertoe doe. Tijdens mijn tweede burn-out was mijn schoonmoeder de enige die af en toe eens naar mij toe kwam om te vragen wat er in me omging. Dat ­betekent veel voor me. Ik zal nooit vergeten wat ze zei tijdens een van onze gesprekken: “Ik heb zelden iemand zoals jij ontmoet. Jij bent zo’n mooi mens, zo uniek en bijzonder. Jij bent anders. Het kan niet anders dan dat jij iets achterlaat bij mensen.” Deze woorden raakten mij diep. Via deze weg wil ik nog eens laten weten hoe dankbaar ik ben dat mijn schoonouders in mijn leven zijn gekomen doordat ik samen mag zijn met hun fantastische zoon, mijn grote ­liefde. Ze zijn voor mij een groot cadeau.

