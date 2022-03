De mooiste brief: “Na alles wat we samen hebben meegemaakt, zijn wij maatjes voor het leven”

Een van mijn bijzondere vriendschappen is die met Toos, een krasse dame van 80-plus met een hart van goud. Ik leerde haar zo’n zes jaar geleden kennen toen ik huishoudelijke klusjes voor haar ging doen. Al snel kreeg ze te maken met allerlei lichamelijke ongemakken. Haar familie woont niet om de hoek, dus ik schakelde de huisarts en andere hulptroepen in.

Inmiddels heb ik de verantwoordelijkheid aan de familie overgedragen, maar ik heb Toos nooit helemaal losgelaten. Ook nu niet, nu ze is verhuisd naar een verzorgingshuis in de buurt van haar geliefde familie. Na alles wat we samen hebben meegemaakt, zijn wij maatjes voor het leven. Ik hou van haar om wie zij is en hoop dat zij nog een tijdje mag genieten van het leven. Ik ga haar binnenkort opzoeken om weer als vanouds te kletsen en te lachen, ook al moet ik reizen met heel wat boemeltreinen en bussen.

Belinda Inhulsen