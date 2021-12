De mooiste brief: “Na elke miskraam werd de hoop minder, maar de wens sterker”

Lief kindje,

De kogel is door de kerk. We gaan niet meer proberen zwanger te worden. Niet omdat we jou niet meer willen. Niet omdat mijn kinderwens er niet meer is. Na al die jaren van proberen, al die miskramen, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, is het genoeg geweest. We steken onze kostbare energie in wat we wel hebben en wie er wel zijn. Het is ook afscheid nemen. Afscheid nemen van jou.

Vanaf het moment dat wij voor een tweede kindje gingen, ben jij gaan groeien. Niet in mijn baarmoeder, wel in mijn hart en hoofd. Hoe zou mijn zoon zijn als grote broer? Waar komt de babykamer? Wordt het een jongen of meisje? Houd ik van een tweede kindje net zo veel als van mijn eerste? Na elke miskraam werd de hoop minder, maar de wens sterker.

Nu we ervoor kiezen niet meer te proberen, voelt het als een verlies. Een onzichtbaar verlies. Jij bestond alleen in mij. In mijn fantasieën, in mijn hoop en in mijn verlangen. Dat voelt soms eenzaam. Met wie kan ik dit verlies delen? Ik neem vandaag afscheid van een toekomstbeeld en een wens, maar niet van jou. Jij leeft voort in mijn hart. Het kindje wat had kunnen zijn, voor wie ik al liefde kon voelen voordat je bestond.

Liefs, mama