De mooiste brief: “Omdat ik al op Bonaire was, kon ik haar vertroetelen”

Op 28 april 2017 ging mijn vriendin Tanja trouwen op Bonaire, waar ze naartoe was geëmigreerd voor haar grote liefde Marco. De trouwdag stond al ruim een jaar vast toen bleek dat ze moest bevallen rond deze datum. Ze zou dus met een dikke buik óf als kersverse mama trouwen. Het werd het laatste, baby Max kwam iets eerder dan gedacht. Omdat ik als één van de eerste bruiloftsgasten al op het eiland was, kon ik haar vertroetelen als soort van kraamzorg. Mijn dochter van vijf maanden lag in de box bij Tanja’s baby, mijn man en onze zoontjes van vier en twee jaar vermaakten zich bij het zwembad met oma, die mee was als onze oppas voor tijdens de bruiloft. Het waren onvergetelijke dagen. Als kers op de taart kwam Ome Harry langs, hij werkte als steward bij KLM en kon op Bonaire wat tijd doorbrengen met zijn neefjes en nichtje. Er is inmiddels veel veranderd: onze lieve Ome Harry is in 2020 overleden aan covid, Tanja heeft borstkanker en is gestart met de chemo. Lieve Tan, zet hem op, we denken aan je.

Carolien Hop

De schrijfster krijgt een ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle.