De mooiste brief: “Op kerstavond zaten wij rond de boom toen er zacht op het raam werd geklopt”

Witte bonen in tomatensaus

Alles wees erop dat Kerstmis 1961 niet de leukste ooit zou worden. Want net als het jaar daarvoor was mijn vader als beroepsmilitair op vredesmissie in Nieuw-Guinea. Dat was in een tijd zonder sociale media. Brieven waren een paar weken onderweg, als ze al aankwamen.

Op kerstavond zaten wij om de boom toen er opeens zacht op het raam werd geklopt. Even later vloog ik in mijn vaders armen. Hij was thuis en zou dat ook blijven. In mei 1962 werd de vredesmissie beëindigd en hij mocht vroegtijdig vertrekken. Zo werd het toch mijn mooiste kerst ooit. Mijn vader had naast cadeautjes ook witte bonen meegebracht in de groene legerblikken van defensie. Zo werd witte bonen in tomatensaus op kerstavond een traditie die nog lang in ere is gebleven. Mij geeft het nog altijd een gelukzalig gevoel.

Marianne Steenbergen