De mooiste brief: “Opa, dat jij de oorlog overleefde is een wonder”

Graag wil ik het verhaal vertellen van mijn lieve, dappere en moedige opa, Frans Dors. In mijn handen heb ik de brieven die hij heeft geschreven vanuit het Oranjehotel in Scheveningen en vanuit kamp Vught. Opa, oma en twee dochters woonden in Den Haag. Op een dag werd bij de drukkerij waar hij werkte gevraagd of hij voor een paar nachten een Joods gezin wilde helpen. Vader en zonen gingen naar opa en oma, moeder en dochter naar een andere familie. Op een dag vielen de Duitsers binnen en werd ook opa opgepakt. Hij moest met een trein naar kamp Sachsenhausen, daarna moest hij de verschrikkingen van kamp Neuengamme ook nog ondergaan.

Lieve opa, ik heb het boek De laatste getuige gelezen van een overlevende van kamp Neuengamme. De tranen stroomden over mijn wangen. Toen de geallieerden het kamp naderden, werd opa meer dood dan levend naar kamp Wöbbelin overgebracht. Opa, dat jij dit hebt overleefd is een wonder. Toen je was aangesterkt, ben je naar huis gelopen. Jij sprak nooit over de oorlog. De wonden te diep, de gedachten te heftig. Jij hebt met je demonen moeten leven zonder een lintje of eer. Lieve opa, het enige wat ik kan doen is ervoor zorgen dat al jouw lijden niet voor niets is geweest. Ik vertel jouw verhaal in het museum Oranjehotel. Opa Frans, ik zeg het nu: ik ben zo trots op jou en voel me vereerd dat ik jouw kleindochter ben.

Margaret Zeeman