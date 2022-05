De mooiste brief: “Opeens ben ik zeventig”

Opeens ben ik zeventig. Ik voel me nog zo veel jonger! Maar als ik goed nadenk, weet ik dat die leeftijd wel bij me klopt. Nu snap ik waar het leven om draait en weet ik dat al die dingen waar ik me vroeger druk om maakte niet meer relevant zijn en ook nooit waren. Oordelen, jaloezie, ergernissen, liefdesverdriet, verveling, woede en haat, het doet er allemaal niet toe. Ik besef dat het leven kwetsbaar is en ook mooi. Ik heb geleerd te genieten van kleine dingen: de natuur, kleine geluksmomentjes zoals een nieuwe bos bloemen, een vriendelijke glimlach in de supermarkt. Ik realiseer me dat ik verdriet moet accepteren, ook als het gaat om de dood van geliefden. Je kunt erin verdrinken óf het omarmen en juist de schoonheid inzien van die korte, kwetsbare periode waarin wij als mens leven. Met dit inzicht wil ik nog heel lang leven, omdat ik nog zo nieuwsgierig ben naar wat er gaat komen. Wel had ik dit inzicht graag eerder gekregen, dan had ik nog meer tijd gehad om optimaal van het leven te genieten. Hiermee wil ik dus alle jonge mensen vragen het leven te beschouwen, zodat zij in elk geval die tijd nog wél hebben.

Sylvia Ligthart