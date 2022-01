De mooiste brief: “Opvoeden is loslaten, maar bij ons ging het wel heel rap”

Dansgeluk

Twaalf jaar was mijn dochter toen haar dansdroom leek te stoppen. Op de Nederlandse academies was geen plek voor haar. Na een second opinion deed zij succesvol auditie bij de dansopleiding in Antwerpen. Een twaalfjarig meisje vol dromen vertrok naar het internaat om alleen in de weekends thuis te komen.

Terwijl haar hart een vreugdesprongetje maakte, vertrouwde ik een vriendin snikkend toe dat het haar zo gegund was, maar dat het ‘station thuiswonen’ tot mijn verdriet nú al gepasseerd was. Er volgden jaren vol dromen, bijstellingen, trainingen en blessures, vriendschappen en concurrentie, snoepbuien en diëten, intens podiumplezier en teleurstellingen.

Na 3,5 jaar internaat ging ze op zichzelf wonen en 2,5 jaar later deed ze audities om uiteindelijk in Malta neer te strijken bij het nationale dansgezelschap ŻfinMalta. Nu is ze 21. Rond de kerstdagen was ze samen met haar Maltese vriend bij ons op bezoek. Ik aanschouwde het koppel vol dromen over wonen en werken in Engeland, Duitsland of waar dan ook.

Even had ik weer dat gevoel: het is haar zo gegund, maar het maakte me verdrietig dat ik nooit zomaar even bij haar langs kan wippen. Opvoeden is loslaten, maar bij ons is het wel heel rap gegaan.

Anjet Jonkers