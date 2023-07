De mooiste brief: “Pas in 1960 hoorde mijn Russische oma dat haar familie nog in leven was”

In 1943, mijn oma was vijftien, haalden de Duitsers haar en andere kinderen van school om vanuit Soelin (Rusland) op transport te worden gezet naar een fabriek in Duitsland. Mijn opa kwam uit Noordwolde en moest werken vlak naast het kamp van mijn oma. Zo leerden zij elkaar kennen. Na de bevrijding kregen alle Russen te horen dat hun familie dood was en dat alles kapot was gebombardeerd. Mijn oma ging met mijn opa mee naar Nederland. Ze trouwden en kregen vijf kinderen. Door het IJzeren Gordijn was contact met Oost-Europa onmogelijk. Pas in 1960 hoorde ze dat haar moeder, drie broers en een zus nog leefden. Wat een vreugde! Ze regelde bij de ambassade dat ze samen met opa naar haar familie mocht reizen. De jaren erna gingen ze om de twee jaar op bezoek in Rusland. In 2012 ben ik er samen met mijn moeder en tante geweest. We hebben oma’s ouderlijk huis bezocht, de school en de plek waar mijn overgrootouders begraven liggen. Helaas verscheurt oorlog nu opnieuw onze familie. Ik ben opgelucht dat mijn oma dit geen tweede keer hoeft mee te maken.

Larisa Winkels