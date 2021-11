De mooiste brief: “Soms streel ik met mijn rechterhand de linker. Die hoort ook bij mij”

In 2019 kreeg ik van de ene dag op de andere een hersenbloeding, met als gevolg dat ik halfzijdig verlamd ben en in een rolstoel zit. Vaak kijk ik naar mijn linkerhand die voor altijd nutteloos in mijn schoot ligt. Ik heb er een haat-liefdeverhouding mee.

Hij belemmert me tijdens de persoonlijk verzorging en eigenlijk bij alle andere handelingen. Dat frustreert soms, maar op een ander moment streel ik met mijn rechterhand de linker omdat die hand ook bij mij hoort. Ik huil omdat ik het zo mis om mensen die ik liefheb echt te kunnen omarmen en een gezicht te kunnen omvatten. Ik weet ook dat liefde uiten niet uitsluitend aanraken is. Eén oogopslag kan zelfs meer liefde geven dan een aanraking.

Houden van begint bij jezelf, dat heb ik inmiddels wel ontdekt.

Yolanda