De mooiste brief: “Tijdens deze vakantie spraken we voor het eerst over een leven samen”

Ik ontmoette Frank in oktober 1992, net voordat hij een aantal maanden naar Australië en Nieuw-Zeeland zou gaan. Na veel brieven en kaarten met mooie verhalen, wilde hij mij graag meenemen. Dus stapten we een jaar later in het vliegtuig voor zes weken Nieuw-Zeeland. Met een huurauto ontdekten we eerst het Zuidereiland. Na het Abel Tasman National Park, de Pancake Rocks, bergen, strand, zee en vergezichten, voeren we naar het Noordereiland. De hoofdstad Wellington lieten we achter ons om schaapjes te tellen, een vulkaan te beklimmen, in een hottub te zitten, oude stadjes te bezoeken en naar het strand te gaan. Tijdens deze vakantie spraken we voor het eerst over een leven samen. Zevenentwintig jaar later stapten we in het vliegtuig voor nóg een fantastische reis door Nieuw-Zeeland. We ontdekten mooie nieuwe plekjes, maar gingen ook op zoek naar herinneringen. Nu, een jaar na zijn overlijden, koester ik de herinneringen aan onze tijd samen en aan die mooie vakanties.

Ellie Zwaal

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle.