De mooiste brief: “Twee dagen voor kerst overleed mijn geliefde vader plotseling”

Bij ons thuis stond kerst voor eenvoud, licht en er zijn voor de ander. Wij aten altijd boerenkool met worst, want dan kon er iemand aanschuiven die liefde en warmte nodig had. Eerst samen naar de nachtdienst, lekker zingen met pap naast me in de kerkbank. Helaas ging het afgelopen jaar zo anders. Twee dagen voor kerst overleed mijn geliefde vader plotseling. De schok was groot.

Pap werd thuis opgebaard, naast de kerstboom die hij zelf nog had versierd. Dat jaar geen nachtdienst, maar wel samenzijn met veel mensen. Tussen de bedrijven door waren het vooral de verstilde momenten die me raakten. Zijn zachte muziek, het roodborstje in de tuin, het stille winterlicht dat door de vitrage zo troostend naar binnen scheen. Dat laatste deed me denken aan de moeilijke momenten in mijn leven, waarbij pap altijd wees naar het licht. Hij leerde me dat het je helpt de berg weer op te gaan, het dal uit.

Met liefde, Jolanda