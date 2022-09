De mooiste brief: “Vol vertrouwen werd hij in slaap gebracht”

Ik heb 31 jaar gewerkt in het Erasmus Medisch Centrum. De laatste 2 jaar werden gedomineerd door corona. Gangen waren afgezet met gevarenlinten en iedereen liep met mondkapjes, extra lastig voor mij omdat ik een ernstige gehoorbeperking heb. Met 66 jaar en 4 maanden zou ik met pensioen gaan. Vanwege de zware werkomstandigheden door corona, mondkapjes, teamvergaderingen en thuiswerken keek ik daarnaar uit. Mijn man was al 12 jaar eerder gestopt met werken en we verheugden ons erop om samen te zijn. Maar toen sloeg het coronavirus toe, we werden allebei ernstig ziek. Mijn man werd opgenomen in het Erasmus MC, ik moest thuis een week in isolatie en mocht niet mee. De volgende dag werd ik door de behandelend arts gebeld dat ze mijn man in slaap gingen brengen. Vol vertrouwen dat het goed zou komen is hij in slaap gebracht, drieënhalve week later is hij op 72-jarige leeftijd overleden. Door de telefoon hebben we nog gezegd dat we van elkaar houden, verder hebben we geen afscheid kunnen nemen. Twee maanden later nam ik afscheid van mijn werk en dierbare collega’s. Het deed pijn, maar was ook heel mooi. De maanden daarna ben ik in een diep zwart gat gevallen. Geen baan meer, na 40 jaar huwelijk geen man meer. Ik probeer mijn leven weer op de rails te krijgen, maar dat valt niet mee omdat ik nog aan het herstellen ben van long-covid.

Alice Hammer-Weijmans