De mooiste brief: “Wat ben ik dankbaar dat ik nog bij jou mocht zijn”

Twee jaar geleden lag jij in het ziekenhuis. Dat gebeurde wel vaker, maar nu zeiden mijn zussen dat je er klaar mee was en graag naar pa wilde. Voor mij een teken om meteen naar je toe te gaan.

Ruim vijf uur later kwam ik aan. Ik zag dat je blij was mij te zien. Ik zag ook dat je moe was. Natuurlijk wilde ik je niet kwijt, maar ik vertelde je dat wij, je dochters, gesetteld waren en dat je je om ons geen zorgen hoefde te maken. Je vroeg of ik je haar wilde borstelen. Ook maakte ik nog wat selfies samen en wat foto’s van jou, niet wetend dat dat de laatste zouden zijn.

Je bood je excuses aan voor het feit dat je er niet vaker voor ons was tijdens onze jeugd. Ik zei dat we er niets meer aan konden veranderen en dat ik van je hield, terwijl ik dat nog nooit tegen je had gezegd. Het was zo’n sereen en liefdevol samenzijn. In de trein naar huis kreeg ik het bericht dat jij was overleden. Wat ben ik dankbaar dat ik nog bij jou mocht zijn. Een mooier afscheid had ik me niet kunnen wensen. Ik hoop dat je weer samen bent met pa en dat je je rust hebt gevonden.

Ik hou van je.

Liefs van je oudste dochter Louisa.