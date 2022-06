Al jaren lees ik Libelle. Niet als abonnee, en ook krijg ik de Libelle niet van mijn moeder zoals ik vaak lees, maar van mijn dochter Yvonne. Zij had als kind altijd een abonnement op een tijdschrift, en op haar achttiende koos ze voor Libelle. Ze ging naar de pabo en werd onderwijzeres. Toen ze op zichzelf ging wonen, ging de Libelle met haar mee. Soms werd er weleens lacherig over gedaan: “Goh, lees jij de Libelle, is dat niet te ouwelijk?” “Nee hoor,” zei ze dan, “altijd actueel en informatief én leuke mode en goede recepten.” Het zat lichamelijk niet altijd mee in haar leven, en dan was de Libelle er voor wat afleiding. Ze is nu 38, moeder van twee heerlijke dochters en getrouwd. Als ze de Libelle heeft gelezen, gaat haar tijdschrift naar mij, en dan kan het bespreken van de inhoud beginnen. We genieten van de mode- en reisreportages en natuurlijk van de columns.

Hopelijk kunnen we dit nog jaren samen doen!

Liliane van Overbeek Joosten