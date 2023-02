De mooiste brief: “We hoorden buiten een angstaanjagende oerschreeuw”

Wat een schok, die nacht. We wonen naast elkaar en keken die koude avond recht voor ons uit op de dreef. De weg was afgesloten, ambulances, politiemensen, zwaailichten, een traumahelikopter, uren waren de hulpdiensten bezig. Net toen wij in bed stapten, hoorden we buiten een angstaanjagende oerschreeuw die mijn moederhart doorboorde. De volgende ochtend stond je voor onze deur, onze buurman. Met gezwollen rode ogen kwam je vertellen wat er was gebeurd: het ongeluk voor ons huis had zonder dat jullie het wisten betrekking op je vader én jullie vierjarige zoontje. De manier waarop jullie familie, kennissen en buren hebben toegelaten in jullie leven is ongelooflijk mooi. Wat kan ook de maatschappij daar veel van leren. In jullie cultuur kun je niet anders dan belangrijke momenten delen. Vreugde en liefde, maar ook pijn en verdriet. Jullie lieten ons toe in jullie warme huis op het moment dat jullie leven zich in het zwartste scenario bevond. De gebeurtenis heeft mij nooit losgelaten. Vanuit mijn emoties als moeder, mijn ervaring als voormalig kindertherapeut en geïnspireerd door wat ik in jullie gezin zag, ben ik gaan schrijven. Nu, drie jaar later, is er een kinderboek. Ik hoop dat het een nieuw begin is. Zodat kinderen die te maken hebben met verlies in welke vorm dan ook samen kunnen lezen over emoties, missen en liefhebben. Zodat ze, net als de hoofdpersoon, leren omgaan met zoiets ongrijpbaars als een dierbare voor áltijd moeten missen. Angélique

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle.