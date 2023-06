De mooiste brief: “We kunnen weer voorzichtig samen lachen en huilen”

Wat hebben we het fijn samen als we gezellig bij de koffie de brieven in Libelle doorspreken. We lachen en huilen als we de verhalen van andere mensen lezen. Jij hebt sinds vorig jaar ook een verhaal. Op straat ging je opeens onderuit en viel je keihard. In het ziekenhuis vonden ze niets. Na twee weken met helse pijn viel je opnieuw. Deze keer hield je een pijnlijke gezwollen hand aan de val over. De volgende dag smeerde je man een boterhammetje voor je, omdat je dat zelf niet kon. Hij ging naar boven om te douchen en niet lang daarna hoorde je een vreemd geluid van boven komen. Strompelend klom je de trap op en je vond je man dood in de badkamer. Weken na de crematie had je nog steeds erge pijn en werden er in het ziekenhuis opnieuw foto’s en scans gemaakt. Je bekken bleek op drie plaatsen gebroken en ook je pols was gebroken. Intussen zijn we al een halfjaar verder en kunnen we voorzichtig weer samen lachen en huilen. Zus, ik hou van je en ben trots op je!

Marleen