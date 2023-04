De mooiste brief: “Wees een luisterend oor en steun een ander”

Ik krijg altijd de oude Libelles van mijn moeder en lees de ingezonden brieven dus een flinke tijd later. Zo kwam ik een brief tegen met de titel Relativeren. De schrijfster vindt dat je je zegeningen moet tellen en geeft het advies om te kijken naar mensen die het moeilijker hebben dan jij. Ze zegt tegen de man die net gescheiden is: stel je voor dat het hier oorlog was! En vervolgens somt ze een rijtje verschrikkingen op. Wat zou het mooi zijn als deze inzendster de artikelen in Libelle zou lezen en toepassen. Iemand die gescheiden is en in de rouw is, moet zijn of haar verhaal kwijt kunnen en heeft niets aan de opmerking dat het altijd erger kan. Hij of zij krijgt de boodschap die ik als kind ook altijd kreeg van mijn moeder: ik moest niet zeuren, want het kon altijd erger! Hierdoor leerde ik dat ik maar beter mijn emoties kon wegstoppen. Maar dat heeft desastreuze gevolgen. Moedig juist aan dat iemand erover praat en deelt wat er in hem of haar omgaat. Wees een luisterend oor en steun de ander. Gewoon door goed naar elkaar te luisteren en er voor de ander te zijn.

Een lezeres