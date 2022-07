De mooiste brief: “Ze blijft overeind, maar haar humeur daalt tot het nulpunt”

Overdag heeft ze het druk gehad met haar studie. Ze is moe en heeft weinig zin om maaltijden rond te brengen, haar bijbaantje. Maar ja, de plicht roept, dus stapt ze met tegenzin op de fiets. Bij een verkeerslicht moet ze stoppen. Twee jongens op een scooter rijden langs en de achterste jongen geeft een harde klap op haar bezorgtas. Ze blijft overeind, maar haar humeur daalt tot het nulpunt. Dan ziet ze het scootertje weer op zich af rijden. “Nee hè”, denkt ze, “ze gaan me toch niet weer lastigvallen?” Maar dan houdt de jongen achterop haar een geplukte krokus voor en zegt: “Sorry, dat was eigenlijk helemaal niet aardig. Werk-ze nog vandaag!” Meteen klaart haar humeur op en de rest van haar dienst doet ze met een grote glimlach.

Patricia Wellen