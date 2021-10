De mooiste brief: “Ze was me nog niet vergeten, dat bleek toen ze mij een jaar later een appje stuurde”

Vorig jaar overleed mijn lieve vriend aan corona. Vier weken lang kreeg hij de beste zorg in het AMC. En vier weken lang werden zijn kinderen en ik elke dag op de hoogte gehouden door Judith.

Judith is een arts die niet op de Intensive Care werkt en die mijn vriend ook nooit heeft gezien. Zij kreeg de informatie van de behandelend artsen en dan belde ze ons. Soms met goede berichten, maar steeds vaker met slechte berichten en tenslotte de boodschap dat hij het niet ging redden.

Elke dag keek ik uit naar haar telefoontje. Het voelde als een soort lijntje naar mijn vriend. Wij mochten zelf niet bij hem, dus alles wat we wisten kwam via Judith. Zij stelde mij gerust en als ik het zwaar had, belde ze soms in de avond om te vragen hoe het met me ging. Ook na het overlijden belde ze me.

Een paar weken daarna ben ik haar persoonlijk gaan bedanken. Dat voelde goed. Dat ze me nog niet was vergeten, bleek toen ze mij een jaar later een appje stuurde dat ze aan me dacht. Bedankt Judith, je bent een echt mensenmens.

Wies