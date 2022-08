De mooiste brief: “Ze zorgt voor de kinderen van mijn zus alsof ze van haarzelf zijn”

In Libelle 14 las ik het verhaal van een bonusmoeder over de reactie van een opa en oma nadat zij in het leven kwam van hun kleinkinderen. Hoe triest het voor de opa en oma ook is dat zij hun dochter zijn verloren, door het contact te verbreken doen zij hun kleinkinderen nog meer verdriet. Ik vind dit zo naar om te lezen, want het kan ook anders.

Mijn zus overleed tien jaar geleden op 37-jarige leeftijd en liet haar man en twee jonge kinderen achter. Dat was heel zwaar, maar toen mijn zwager met een nieuwe vriendin kwam, stonden wij daarvoor open. In het begin onwennig, maar we hebben haar nooit als ­indringer gezien. Ze pasten bij elkaar en vonden het geluk bij elkaar. We waren allemaal bij hun huwelijk. Mijn nieuwe schoonzus heeft zo’n groot hart. Ze zorgt voor de kinderen van mijn zus alsof het haar eigen kinderen zijn en haar zoon is nu het broertje van mijn neven. Wij zijn altijd welkom. De verjaardag van mijn zus wordt elk jaar gevierd en met de feestdagen zijn we ook altijd samen. Ik ben hier heel dankbaar voor en ik weet zeker dat mijn zus het niet anders had gewild. Ik gun dit iedereen die een dierbare is verloren. Liefde en rouw kunnen naast elkaar bestaan en mogen er allebei zijn.

Antoinette den Heijer