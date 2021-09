De mooiste brief: “Zevenenvijftig jaar liefde voor elkaar houdt ons op de been”

Jubileum

In juni vorig jaar werd mijn man Leo voor de tweede keer getroffen door een herseninfarct. Hij hield er een beperkt zicht aan beide ogen aan over, waardoor hij zijn oriëntatiegevoel voor een groot deel kwijt is. Acht maanden later waren we vijftig jaar getrouwd. Het hele jaar had ik gezocht naar een locatie waar we een feestje konden geven, maar in het voorjaar verslechterde de toestand van mijn heup zodanig dat ik een nieuwe moest krijgen.

Een week voor ons jubileum werd ik geopereerd, een mooier cadeau had ik niet kunnen krijgen. Ik ben de dokter en het team dankbaar voor de fantastische zorg. Nu tellen mijn man en ik onze zegeningen. Het is wat het is en we proberen er samen zo goed en zo kwaad als het gaat weer wat van te maken. Zevenenvijftig jaar liefde voor elkaar houdt ons op de been.

Ans Damink-Ros