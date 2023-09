De mooiste brief: “Zonder die reanimatie was hij er niet meer geweest”

Terwijl onze kleinzoon van 22 jaar op een mooie avond na een motorrit nog met wat vrienden stond te praten, viel hij ineens steil achterover. Zijn vrienden begonnen hem meteen te reanimeren en belden 112. Drie ambulances, een stel politieauto’s en een helikopter arriveerden snel. Het wrange is dat mijn man en ik dat kabaal hoorden zonder te weten wat er speelde. “Er zal wel iets heftigs aan de hand zijn”, zeiden we nog tegen elkaar. De volgende ochtend hoorden we wat er gebeurd was: onze kleinzoon had een hartstilstand gehad en lag in coma. Na een paar dagen probeerden zijn artsen hem wakker te krijgen, bij de derde poging lukte dat. Er werd een ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) geplaatst. Veertien dagen later was hij thuis. Nu heeft hij een lange weg te gaan vanwege het hersenletsel dat hij aan zijn hartstilstand heeft overgehouden. Met goede therapie hopen wij dat hij nog ver mag komen. Wat ik tegen iedereen wil zeggen: doe een cursus reanimeren. Zonder reanimatie was mijn kleinzoon er niet meer geweest.

Joke Deleu-Groeneveld