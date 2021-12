De mooiste, persoonlijke verhalen van 2021 op Libelle.nl

Deze 10 persoonlijke verhalen werden in 2021 het best gelezen:

1. Eline (43) werd verkracht tijdens haar nachtdienst: “De man bleef maar doorgaan”

Beeld Shutterstock

Eline (43) werd tijdens haar nachtdienst in een verpleegtehuis verkracht. Na die ingrijpende gebeurtenis in 2009 moest ze door een diep dal: “Ik was niets meer, kon niets meer, wilde niets meer.” Lees hier verder.

2. Mara: “Mijn kleinzoon was bij de oppas gestopt met ademen”

Beeld Getty Images

Freddy, de jongste kleinzoon van Mara, stierf vlak voor zijn eerste verjaardag. Sindsdien worstelt zij met het gemis én met het verdriet van haar zoon en zijn gezin. Lees hier verder.

3. Angelien (48) werd verwijderd uit de vriendinnen-appgroep: “Ze begrijpen niet dat ik me laat vaccineren”

Beeld Unsplash

Dat ze er andere corona-opvattingen op nahoudt dan haar vriendinnen wist Angelien, maar dat het een reden was om de vriendschap te verbreken had ze nooit verwacht. “In plaats van me uit te nodigen voor een feestje, gooiden ze me uit de appgroep.” Lees hier verder.

4. Leven met een dominante man: “Nee hoor, geen slagroom. Ze wil een paar kilo afvallen”

Beeld Getty Images

De een vindt het prima dat haar man alles voor haar bepaalt, de ander heeft een deuk in haar zelfvertrouwen overgehouden aan haar overheersende ex. Thalia (29) vertelt waarom ze nog altijd bij hem is. Lees hier verder.

5. Marjolein (39) werd blind: “Dat ik mijn gezin nooit meer kan zien, is het ergste”

Beeld Getty Images

Door een oogafwijking werd Marjolein (39) blind. Bijna vijf jaar geleden nam ze afscheid van het kijken-naar-alles. “De dag voor de operatie heb ik samen met mijn moeder heel bewust alle foto’s van mijn kinderen voor de laatste keer bekeken.” Lees hier verder.

6. Michelle (28) werd zwanger van haar getrouwde, 60-jarige leidinggevende

Beeld Getty Images

Toen de vonk tussen Michelle en Willem vier jaar geleden oversprong, was hij getrouwd met kinderen, veel ouder dan zij én haar leidinggevende. Het bloed kroop waar het niet gaan kon. Lees hier verder.

7. Getrouwde Eveline (45) koos voor haar minnaar: “Compleet overstuur na die kus”

Beeld Getty Images

Eveline (45) is gelukkig getrouwd wanneer ze verliefd wordt op Emiel (45). “Na die eerste kus reed ik compleet overstuur naar huis. Mijn man dacht dat ik huilde om een akkefietje met mijn moeder.” Lees hier verder.

8. Manons dochter werd jaren misbruikt door de buurman: “Het schuldgevoel blijft”

Beeld Getty Images

Als haar dochter Merel (12) opbiecht dat ze seksueel is misbruikt, vallen er voor Manon (45) ineens veel puzzelstukjes op hun plaats. Maar hoe nu verder? Want de dader woont naast hen. Lees hier verder.

9. Yvonne (51): “Ik heb de minnaar van mijn man laatst uitgenodigd voor het eten”

Beeld Getty Images

Kort nadat Yvonne een relatie kreeg met Gerard, vertelde hij haar dat hij óók op mannen valt. En dat hij best een minnaar zou willen naast hun relatie... Lees hier verder.

10. Anny (63): “Mijn baas vroeg of ik kwam werken, terwijl hij wist dat mijn man die ochtend was overleden”

Beeld Getty Images

Totaal onverwacht overleed Bas, de man van Anny (63). Haar baas, die daarvan op de hoogte was, vroeg of ze die middag wel gewoon kwam werken. “De klap kwam pas zeven jaar later.” Lees hier verder.