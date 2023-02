De nieuwe vriend van Guusje (41) zei: “Wat ik je nu ga vertellen, betekent het einde van onze relatie”

Als Guusje (41) Jos leert kennen, is ze al snel tot over haar oren verliefd. Tot hij op een avond zegt: “Ik ga je nu iets vertellen en dat gaat ervoor zorgen dat onze relatie stopt.”

Waarschuwing: dit verhaal bevat verwijzingen naar seksueel misbruik van minderjarigen.

“Ik had Jos al een paar keer eerder gezien tijdens feestjes, maar ik vond zijn energie altijd te heftig. Tot die ene avond aan het eind van de zomer. Ik voelde me los en vrij en ging achter hem aan. We begonnen te dansen en daar op de dansvloer zoenden we al. Er was zo’n aantrekkingskracht tussen ons, het leek wel magnetisch. We konden niet meer van elkaar afblijven. Ook niet toen we daarna nog ergens koffie dronken. Ik moest mijn zoontje bij de buren ophalen, maar ik verlangde inmiddels zo naar hem dat ik de buren vroeg of hij daar een nachtje kon blijven logeren. ‘Is het belangrijk?’, vroeg mijn buurvrouw. Ik dacht even na en zei volmondig ‘Ja’. Zo voelde het voor mij.

Zo verliefd

Nog diezelfde avond kwam Jos bij me en verkenden wij elkaar. De seks was magisch, we waren een enorme match. Hij was heel toegewijd en geïnteresseerd, viel me op. De volgende ochtend ontmoette hij mijn zoontje al. Die stond om negen uur ineens op de stoep. Jos was heel lief met hem en deed erg zijn best. Ik was zwaar onder de indruk. Hij was zo leuk en spannend en interessant, maar hij ging ook wel heel snel, merkte ik in de dagen erna. Hij belde me vaak en als ik dan niet direct opnam, stuurde hij een berichtje. Of alles nog goed was, wilde hij dan weten. Hij was blijkbaar heel onzeker. Ik kreeg daar een beetje een gek gevoel bij. Op een nacht niet lang daarna liet hij vallen dat hij in de rouw was, omdat hij geen contact meer mocht opnemen met zijn ex. Ik schrok daar wel van, maar het was al heel laat en ik vroeg niet uitgebreid door. Ik was zo verliefd op hem.

Aangetrokken tot kinderen

Na een paar dagen had ik een ouderavond en bood hij aan een paar uurtjes op mijn zoontje te passen. Heel fijn. Tot de nacht kwam en hij zei: ‘Ik ga je nu iets vertellen en dat gaat ervoor zorgen dat onze relatie stopt’. Dat zal wel meevallen, dacht ik nog, maar het viel niet mee. Hij vertelde dat hij zich aangetrokken voelde tot kinderen. De grond onder mijn voeten viel letterlijk weg. Had hij mijn zoontje iets aangedaan? Dat was natuurlijk de belangrijkste vraag die ik had voor ik hem de deur wees. Nee, dat had hij niet, zei hij. Kon ik dat geloven? Na een doorwaakte nacht, ging ik de volgende dag zo luchtig mogelijk met mijn zoontje in gesprek. Was er iets geks gebeurd? Had Jos hem geaaid of was hij bij hem in bed komen liggen? Er leek helemaal niets aan de hand. Dat stelde me wel gerust, al wist ik het natuurlijk niet helemaal zeker.

Net als mijn vader

Met Jos wilde ik in eerste instantie geen contact meer. Dat vond ik na een tijdje toch lastig. Mijn vader viel ook op kinderen en iedereen heeft hem daarom verstoten. Ik ben hem altijd loyaal gebleven. Ik vond het niet eerlijk om mijn vader te verstoten voor verlangens waar hij, voor zover wij weten, nooit echt iets mee heeft gedaan. Hij was net daarvoor overleden en het verdriet om zijn uitsluiting leefde nog heel erg in mij. Ik wilde Jos niet zomaar uit mijn leven verbannen. Hij had zelf ook niet voor zijn verlangens gekozen tenslotte, en hij was in behandeling om er vanaf te komen. Misschien zou dat lukken?

Verwarrende periode

Een verwarrende periode volgde, waarin ik heen en weer werd geslingerd tussen de verliefdheid die ik nog voelde en de onzekerheid over hoe het ooit iets zou kunnen worden tussen ons. Ik besloot me er verder in te verdiepen en hem van alles te vragen. Jos bleek sinds een paar jaar gevoelens voor jonge kinderen te hebben en had nog nooit een kind aangeraakt. Hij keek wel naar kinderporno op het dark web, maar alleen getekende scenario’s.

Hij had hulp van een ggz-instelling gespecialiseerd in grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. Hij vroeg me of ik mee wilde naar zijn behandelaar. Pas toen ik dat deed, werd het me helemaal duidelijk. De hulpverlener deed zijn best voor Jos, maar raadde me uitdrukkelijk aan hem nooit alleen te laten met mijn zoontje of een ander kind. Dat was het definitieve einde van een relatie die eigenlijk nog niet eens begonnen was. Natuurlijk kon ik niks opbouwen met deze man, hoe leuk en lief hij verder ook was. Ik verbrak de relatie. Ik ben er verdrietig over, maar ook helemaal zeker van de keus die ik gemaakt heb. Af en toe app ik Jos nog wel eens, ik wil hem niet volledig laten vallen.

Ben je slachtoffer van (kinder)misbruik? Slachtofferhulp helpt, bel 0900-0101 of kijk op de website.

Stop it Now biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen.