De portemonnee van Adriana (30): “Ik spaar € 1400 per maand”

De portemonnee van...

Naam: Adriana

Leeftijd: 30 jaar

Woonplaats: Utrecht

Beroep: projectmanager

Aantal werkuren per week: 40 uur (reguliere baan)

Salaris (netto): € 2867

Overige inkomsten: € 400 à € 500 uit ZZP-werk Uitgaven per maand Huur: € 440

Gas, water, licht: € 100

Gemeentelijke belastingen: € 50

Verzekeringen: € 219

Boodschappen: € 150

Kleding: € 150

Auto en openbaar vervoer: € 300

Telefoon: Zakelijk

Internet en tv: € 45

Sporten: Zakelijk

Uitstapjes: € 150

Vakantie: € 100

Overige uitgaven: € 25 loterijen, € 100 roken, € 40 wimperstylist Spaarbedrag per maand: +/- € 1400

Saldo spaarrekening: € 51.500 (waarvan € 10.000 in crypto)

Vind je het belangrijk om open te zijn over je financiën?

“Ik vind het vooral zelf leuk om dit soort artikelen te lezen. Ik kijk dan ook altijd even wat er gereageerd wordt. Stiekem ben ik best benieuwd hoe mensen reageren op mijn portemonnee. Ik ben namelijk best apart.”

Waarom vind je jezelf apart?

“Ik heb veel spaargeld voor mijn leeftijd, meer dan € 50.000. Ik zet iedere maand € 1400 opzij. Dat vinden mensen al snel bijzonder, terwijl ik het helemaal niet lastig vind om zoveel te sparen. Ik moet wel zeggen dat ik heel zuinig leef én veel werk. Naast mijn fulltime baan doe ik namelijk ook nog ZZP-werk. Ik geef trainingen en doe dat 6 à 10 uur per week.”

Waar komt bij jou de drive om veel te werken en te sparen vandaan?

“Vroeger hadden we het thuis heel goed, tot er recessie kwam. Waar er eerst veel te besteden was, hadden we ineens bijna niets. Dat had grote impact op ons gezin. Ik denk dat ik daarom graag controle heb over mijn uitgaven. Zo’n situatie wil ik nooit meer meemaken. Ook wil ik nooit afhankelijk worden van een partner. Ik ben nu vrijgezel, maar zie om me heen vaak gebeuren dat mensen bij elkaar blijven vanwege de financiën. Dat lijkt me vreselijk. Ik ben best obsessief bezig met geld en maak graag Excelletjes. Weten dat ik veel geld achter de hand heb, geeft me een goed gevoel. Voorheen had ik mezelf als doel gesteld om € 30.000 spaargeld te hebben. Alles daarboven mocht ik vrij uitgeven. Toen kwam ik erachter dat ik dat helemaal niet kan: gedachteloos geld uitgeven. € 40.000 werd mijn nieuwe spaardoel, en toen ik dat binnen had, werd het € 50.000. Ik spaar dus echt liever dan dat ik geld uitgeef.”

Je hebt ook € 10.000 in crypto geïnvesteerd...

“Ja, dat is nu nog maar € 4000 waard. Die daling deed wel even pijn. Maar ik hoop dat het weer aantrekt, dus ik laat het geld erop staan. Voordat ik die investering deed, heb ik me heel goed ingelezen en me door verschillende mensen laten adviseren. Helaas ben ik achteraf gezien toch op het verkeerde moment ingestapt. Het was destijds op een hoogtepunt en sindsdien daalt de waarde alleen maar. Toch heb ik vertrouwen dat het goed komt.”

Je noemt jezelf zuinig: hoe uit zich dat?

“Ik geef nooit veel geld uit. Sterker nog: ik zit thuis momenteel in de kou omdat ik weiger meer voor energie te betalen. Het is soms maar 13 graden bij me thuis. Terwijl dat natuurlijk niet nodig is, kijk naar mijn spaarrekening. Toch pak ik er liever een kop thee en een kleedje bij om me warm te houden, dan dat het me geld kost. Op alle gebieden ben ik zo zuinig. Ik rijd altijd tweedehands auto’s, ik koop kleding op Vinted en haal boodschappen in de aanbieding.”

Je huurt nu een woning, zou je in de toekomst een huis willen kopen?

“Ja, absoluut. Ik vind het nu alleen niet het juiste moment om een huis te kopen, omdat de rente zo hoog is en ik nu goedkoop woon. Wel kan ik me er nu al op verheugen: een koophuis dat helemaal naar mijn smaak is. Het liefst wil ik dan ook mooie, nieuwe meubels, maar ik weet nu al dat ik het lastig ga vinden om daar een groot bedrag voor neer te leggen.”

Je vindt het belangrijk om nooit afhankelijk te zijn van een partner. Hoeveel waarde hecht je aan geld in een relatie?

“Ik ben er een keer na een paar dates achter gekomen dat de betreffende man flink in de schulden zat. Dat is voor mij de grootst mogelijke afknapper. Een studieschuld kan, maar ik kan er niet tegen als iemand zelf in de financiële problemen is gekomen. Dan kun je niet goed met geld omgaan. Zelf heb ik die discipline wel en dat zoek ik ook in een partner.”

Als je naar je uitgavenlijst kijkt, zijn er dan dingen die je anders zou willen doen?

“Ik ben veel geld kwijt aan mijn auto door de stijgende benzineprijzen. Maar ook de verzekering en het onderhoud lopen in de papieren. Daarnaast ben ik € 100 per maand kwijt aan roken. Dat is € 1200 per jaar, daar zou ik een mooie reis van kunnen maken. Maar ja, stoppen is lastig.”

Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Ik heb in mijn eentje een wereldreis gemaakt. In het eerste jaar ging ik naar Australië en Nieuw-Zeeland. Ik kocht een busje en verkocht dat uiteindelijk met winst. In het tweede jaar ging ik naar Singapore, Indonesië, Jordanië, Thailand, Sri Lanka, Zuid-Amerika en Afrika. Mensen denken vaak dat zulke reizen onbetaalbaar zijn, maar dat is echt niet zo. En nee, ik heb in die twee jaar niet gewerkt. Ik heb het gewoon heel budget-proof aangepakt. Soms sliep ik voor € 1 per nacht en ook eten kon heel goedkoop. Ik heb veel noedels en rijst gegeten. En je moet weten wat je slim kunt regelen. Schrijf je bijvoorbeeld uit in Nederland, zodat je niet meer verplicht zorgverzekering hoeft te betalen. En maak consistent de goedkopere keuzes. Ook als een korte vliegreis maar net iets duurder was dan een busreis van 24 uur, koos ik voor de bus. Ook voor het avontuur is dat veel leuker. De totaalprijs van mijn wereldreis? € 25.000 voor twee jaar, inclusief alle vluchten. In Nederland kun je daar niet voor leven.”

De ultieme bespaartips van Adriana:

Pin het geld dat je wil besteden aan boodschappen, hierdoor verplicht je jezelf om niet over dit bedrag heen te gaan.

Maak een Excelsheet van je inkomsten en uitgaven. Stel vast waar je veel geld aan uitgeeft en probeer te kijken of dit anders kan.

Zorg altijd voor een blik soep, afbakpizza of kant-en-klaarmaaltijd in huis. Zeker een aanrader als je snel geneigd bent om eten te bestellen.

Als je graag online shopt, spreek dan met jezelf af dat je de gewenste aankopen zeker 24 uur in je winkelmandje laat liggen. Zo heb je tijd om na te denken of je het wel écht wilt hebben.

Als je een grote uitgave moet doen, reken dan eens voor jezelf uit hoeveel uur je hiervoor moet werken. Zijn je uren het waard?

Ga na 16.00 uur naar de markt. De groente- en fruitkramen houden dan ‘happy hour’ (zo noem ik het zelf) en doen alles goedkoper weg. Fijn voor de portemonnee!

En als laatste: wees niet zo streng met de houdbaarheidsdatum. Het is zonde om iets weg te gooien terwijl je het gewoon nog kunt eten. Gebruik je zintuigen.

