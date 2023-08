De portemonnee van Aileen (40): “Door mijn drugsverslaving heb ik een schuld van €10.000”

De portemonnee van...

Naam: Aileen

Leeftijd: 40 jaar

Woonplaats: Zutphen

Beroep: werkeloos

Aantal werkuren per week: 0

Uitkering (netto): € 1268

Overige inkomsten: € 609 (huurtoeslag, zorgtoeslag, toeslag voor schuldhulpverlening) Uitgaven per maand Huur: € 514

Gas, water, licht: € 120

Gemeentelijke belastingen: € 60

Verzekeringen: € 300

Boodschappen: € 250

Kleding: € 20

OV en auto: € 110 (incl. huur parkeerplaats)

Telefoon: € 16

Internet en tv: € 0

Abonnementen: € 0

Uitstapjes: € 30

Vakantie: € 0

Kosten bewindvoering: € 149

Overige uitgaven: € 35 (zakgeld en bijdrage voor zoon)

Aflossing schuld: € 75 Totaal uitgaven: € 1679

Spaarbedrag per maand: € 192

Spaarsaldo: € 8000

Schulden: € 25.150 (studieschuld en overige schuld)

Je hebt op dit moment geen baan. Hoe komt dat?

“Mijn laatste baan, ruim tien jaar geleden, was als logistiek planner bij een transportbedrijf. Daarna ben ik de weg kwijtgeraakt in mezelf en mijn leven. Ik was verslaafd aan drugs en gokken en daardoor bouwde ik een schuld op van zo’n tienduizend euro. Bijna drie jaar geleden kwam ik in een schuldentraject terecht. Dat vond ik op dat moment verschrikkelijk. Ik was de controle over mijn financiën kwijt en was bang voor gezichtsverlies.”

Is het je gelukt om te stoppen met gebruiken?

“Ja, ik heb hulp gezocht, veel therapieën gevolgd en ben een tijdje opgenomen geweest. Ik heb niet het idee dat ik daar veel aan heb gehad, maar uiteindelijk lukte het om in mijn hoofd de knop om te zetten en de controle over mezelf terug te krijgen. Vroeger gebruikte ik van alles, nu rook ik niet eens meer. Je hebt geen idee hoe ik trots ik daarop ben.”

Hoe ziet je leven onder bewind er in de praktijk uit?

“Mijn schuldhulpverlener betaalt mijn vaste lasten en lost iedere maand een deel van mijn schuld af. Op een aparte rekening wordt iedere week ruim zeventig euro gestort, daar kan ik mijn boodschappen en andere basisbehoeften van betalen. Als ik een verzekering wil afsluiten of ik moet een grotere aankoop doen, dan kan ik daarover met de schuldhulpverlener in gesprek. Over twee maanden zijn de drie jaar voorbij. Dan heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en mijn schulden zoveel mogelijk afbetaald. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Heb je er vertrouwen in dat je nu niet meer in de schulden raakt?

“Absoluut, dit gaat me nooit meer gebeuren. Ik heb veel geleerd door deze periode, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik weet nu dat mijn acties gevolgen hebben en ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik zou wel nog graag wat meer tools willen leren om financieel beter te kunnen plannen.”

De boodschappen zijn erg duur geworden. Hoe blijf jij binnen je budget?

“Het overgrote deel van mijn weekgeld gaat op aan boodschappen, want ik eet veganistisch en wil alleen biologische producten eten. Dat is duur en ik heb daardoor nauwelijks geld over voor uitstapjes of andere uitgaven, maar het is een bewuste keuze. Sinds ik op deze manier leef, voel ik me fysiek en mentaal namelijk veel beter. Ik bespaar door mijn levensstijl ook weer op energie, want ik heb geen koelkast. Dat is niet uit armoede, maar gewoon omdat ik het niet nodig heb. Ik koop iedere dag verse producten en geen bederfelijke dingen als vlees en zuivel.”

Je hebt momenteel geen budget voor vakanties of dure uitstapjes. Mis je dat?

“Ik mis het op dit moment niet omdat ik toch niets aan de situatie kan veranderen. Ik ben heel positief gestemd voor de toekomst. Het lijkt me leuk om een avondje uit eten te gaan of te reizen.”

Je betaalt een bijdrage voor je zoon. Waar woont hij?

“Hij woont bij mijn ex-vrouw, we hebben regelmatig contact. Omdat ik wel de ouder, maar geen gezaghebbende ben, betaal ik een kleine bijdrage in plaats van alimentatie. Ook krijgt hij iedere maand tien euro zakgeld.”

Van welke aankopen word je gelukkig?

“Onze maatschappij is ingesteld op geld en dingen kopen, ik word gelukkiger van geven. Als ik dan toch iets moet noemen: een paar keer per week ga ik een kopje koffie drinken op een terras. Ik ben dol op koffie en daarom haal ik het niet in huis, want dan drink ik het de hele dag. Op een terras zitten is voor mij een mooie manier om met mensen in contact te komen en vriendschappen te sluiten. Daar word ik blij van.”

In de jaren dat je onder bewind stond, heb je een mooie spaarrekening opgebouwd. Wat ga je met dat geld doen?

“Ik ben altijd bezig met het omzetten van mijn gedachtes in iets creatiefs. Nu zitten die ideeën allemaal in mijn hoofd, het is fijn dat ik straks wat meer financiële vrijheid heb om die concepten ook daadwerkelijk uit te werken.”

Ben je er klaar voor om straks weer te gaan werken?

“Ik ben niet op zoek naar een baan, want ik vind het zonde om mijn tijd en energie in een werkgever te stoppen. Het liefst wil ik gaan ondernemen, maar ik heb zoveel ideeën dat ik er nog niet helemaal uit ben wat het precies gaat worden. Ik denk iets creatiefs, al lijkt het me ook interessant om iets met spiritualiteit en coaching te gaan doen. Ik wil in ieder geval financieel onafhankelijk worden en dat gaat me zeker lukken.”

Om privacyredenen zijn sommige namen en details in dit interview gefingeerd.

