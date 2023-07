De portemonnee van Anke: “Als op donderdag mijn broodbeleg op is, dan eet ik vrijdag droog brood”

De portemonnee van...

Naam: Anke

Leeftijd: 68

Woonplaats: Meppel

Beroep: ondernemer

Aantal werkuren per week: 30

Salaris (netto): € 2200

Overige inkomsten: € 1400 (pensioen) Uitgaven per maand Hypotheek: € 265

Gas, water, licht: € 135

Gemeentelijke belastingen: € 55

Verzekeringen: € 180

Boodschappen: € 250

Kleding: € 250

Auto (incl. benzine) of openbaar vervoer: € 175

Telefoon: € 35

Internet en tv: € 71

Overige abonnementen: € 25

Sporten: € 20

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 500

Goede doelen: € 50

Overige uitgaven: € 240 (loterijen, cadeaus, onverwachte kosten) Totaal uitgaven: € 2351 Spaarbedrag per maand: 1250

Saldo op spaarrekening: € 20.000

Je bent 68 en werkt dertig uur in de week. Wil je niet met pensioen?

“Nee, ik vind mijn werk veel te leuk. Ik heb al vijftien jaar een bedrijf in grafische vormgeving en daaruit haal ik veel voldoening. Van de week was ik voor een controle bij de cardioloog en zij moedigde me ook aan om door te gaan met werken. ‘Jij bent niet geschikt om thuis te zitten’, zei ze. Daar heeft ze wel gelijk in. De komende vijf jaar wil ik sowieso nog door.”

Ben je tevreden over je inkomen?

“Absoluut. Ik keer mezelf een vast salaris uit en daarnaast ontvang ik pensioen. Het is fijn dat ik nu zoveel kan sparen voor als ik ooit stop met werken, want ik heb als ondernemer ook jaren gekend waarin ik moeite met rondkomen. Gelukkig kan ik goed met geld omgaan. Ik geef het graag uit aan leuke dingen, maar als ik van vijftig euro in de week moet rondkomen dan lukt het ook.”

Heb je vaak financiële zorgen gehad?

“Ja, toen ik nog getrouwd was. Mijn ex-man had een laag inkomen en was totaal niet met financiën bezig. Hij zat op het terras te drinken terwijl ik het ene gat met het andere probeerde te dichten. Daar had ik soms letterlijk buikpijn van. Ik ben toen zelf in de avonduren als schoonmaakster gaan werken. Mijn ex was het daar niet mee eens, maar ik deed het toch en naarmate de kinderen ouder werden ben ik langzaam maar zeker opgeklommen en ondernemer geworden. Toen besloot ik om alleen verder te gaan.”

Wat heb je aan je kinderen meegegeven als het om financiën gaat?

“Dat sparen ontzettend belangrijk is. Natuurlijk mag je leuke dingen doen en genieten van geld, maar zorg dat je altijd iets achter de hand hebt. Toen mijn dochters op zichzelf gingen wonen, ging dat in het begin niet altijd goed. Ik leende ze in die tijd geld, maar wel met de voorwaarde dat ik kon meekijken in hun huishoudboekje. Dat hielp, inmiddels hebben ze het allebei financieel goed op orde.”

Hoe hou je zelf het overzicht in je financiën?

“Ik maak niet maandelijks, maar elke vrijdag salaris over naar mijn privérekening. De helft van dat bedrag is voor de vaste lasten, de andere helft is voor de boodschappen en leuke dingen. Als dat geld op is, is het op. Daarin ben ik heel streng, ook als blijkt dat op donderdag mijn broodbeleg op is. Dan eet ik gewoon een dag een droge boterham.”

Over boodschappen gesproken: hoe hou jij de kosten binnen de perken?

“Ik ga een keer in de week naar de supermarkt en winkel met de zelfscanner. Dat is handig, want op die manier kan je tijdens het winkelen al in de gaten houden hoeveel je uitgeeft. Ik koop mijn eten zo goedkoop mogelijk, maar het moet wel gezond zijn en van goede kwaliteit. Ik ga liever een keer in de week naar de slager dan elke dag vlees van de supermarkt. Wel ga ik graag uit eten, dat doe ik elke week wel een keer en daar geniet ik echt van.”

Je besteedt 250 euro per maand aan kleding. Is er goed uitzien belangrijk voor je?

“Ik hou van kwaliteit. Soms koop ik wat meer, dan weer een paar maanden niets. Aan online bestellen doe ik niet. Ik vind het belangrijk om de ondernemers in mijn regio te steunen en het is ook gewoon fijner om kleding in de winkel te passen. Een miskoop doe ik zelden, al duurt het soms wel even voor ik een nieuw kledingstuk daadwerkelijk aantrek. Op de een of andere manier zit het dan nog niet in mijn systeem.”

Een groot deel van je inkomen gaat op aan vakanties. Hoe zien die eruit?

“Ik ga tegenwoordig vaker weg, soms wel vijf keer per jaar. Een zonvakantie, een stedentrip met een van mijn dochters of ergens wandelen. Dat heb ik echt nodig om uit te rusten van mijn werk. Meestal ga ik alleen. Dat is heerlijk omdat je dan elke dag je eigen plan kunt trekken. Tijdens de vakantie let ik wel goed op mijn uitgaven. Natuurlijk pak ik af en toe een terrasje, maar niet te gek. Dan kan je ook wat vaker.”

Waar ben je nu voor aan het sparen?

“Zonnepanelen om mijn huis te verduurzamen en een nieuwe auto. Ik wil dolgraag een donkerblauwe cabrio. Lekker toeren met mijn haren in de wind en de zon op mijn huid. Over twee jaar is het hopelijk zover.”

De naam in dit interview is om privacyredenen gefingeerd.

Budgetvlogger Danitia vertelt hoe je geld beheren een stuk leuker wordt: