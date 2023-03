De portemonnee van Anne-Sophie (41): “De kinderen vragen om iPads, dure schoenen en willen op sportclubs. Dat kost nogal wat”

De portemonnee van...

Naam: Anne-Sophie

Leeftijd: 41 jaar

Woonplaats: Emmeloord

Beroep: basisschool juf groep 5/6

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2689

Overige inkomsten: € 256,91 (kinderbijslag) Woont samen met: partner en twee kinderen

Beroep partner: grafisch ontwerper

Salaris (netto) partner: € 3678 Uitgaven per maand Gehalveerd vanwege samenwonen Hypotheek: € 421

Gas, water, licht: € 185

Gemeentelijke belastingen: € 78

Verzekeringen: € 145 (zorgverzekeringen en woonverzekeringen)

Boodschappen: € 225

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 133

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 37

Overige abonnementen: € 22

Sporten: € 55

Huisdieren: € 10

Uitstapjes: € 85

Vakantie: € 150

Overige uitgaven: € 10 (zakgeld), € 120 (sportlessen kinderen) Totaal uitgaven: € 1741

Gezamenlijk spaarbedrag per maand: € 800

Gezamenlijk spaarsaldo: € 32.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, je hoort mij niet klagen. Als basisschooljuf zijn mijn dagen wel intensief en lang. Mensen denken vaak dat wij klaar zijn met werken als de leerlingen uit school gaan, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zit regelmatig ’s avonds nog na te kijken. Een voordeel van juf zijn, is het aantal vakantiedagen. Ik vind het prettig dat ik één doordeweekse dag per week vrij ben. Dankzij ons gezamenlijke inkomen kan ik me dat veroorloven. Op die dag lunch ik met de kinderen en heb ik tijd om een uurtje te sporten en lekker wat voor mezelf te doen.”

Heb je last van de inflatie?

“Ja, we zijn tegenwoordig als gezin zeker € 450 aan boodschappen per maand kwijt. Dat vind ik erg veel, voorheen redden we dat met € 100 minder. Onze gas- en energierekening valt gelukkig mee. Helaas hebben we geen vast contract, maar omdat we in een relatief nieuw huis wonen, is de boel goed geïsoleerd. We hebben veel grote ramen en daar hoeft maar een flauw lentezonnetje op te staan of het wordt al hartstikke warm binnen. Veel stoken hoeft dus niet. Sowieso ben ik niet iemand die graag klaagt over onze financiën. In mijn werk kom ik veel gezinnen tegen die elk dubbeltje om moeten draaien. In vergelijking met hen hebben wij het hartstikke goed. We wonen mooi, hebben een auto voor de deur en we hoeven niet vaak ‘nee’ tegen de kinderen te zeggen omdat iets financieel niet kan.”

Is het financieel altijd zo goed gegaan?

“Toen we kinderen kregen moesten we wel even schakelen. Onze kinderen schelen maar 13 maanden. We gingen dus in een mum van tijd naar een gezin van vier. Toen we nog met z’n tweetjes waren, gingen we wat roekelozer met geld om. Dat kon ook. Lekker veel uiteten en veel shoppen. Daar zijn we wel in gaan minderen. Zeker nu de kinderen tieners zijn willen ze om de haverklap nieuwe kleren en schoenen. Ze willen telefoons en laptops en iPads en ze zitten allebei op sportclubs. Dat kost allemaal nogal wat.”

Je bent zelf ook € 55 per maand aan sporten kwijt...

“Ja, ik heb een abonnement op een sportschool hier in de buurt. Iedere vrijdag ga ik daarheen. Soms vrij sporten, soms kies ik voor een lesje. Het is best een prijzige sportschool, maar het is er dan ook eentje met een zwembad, een spa en een boel andere fijne voorzieningen. Ik had best naar een goedkopere sportschool gekund hoor, maar deze zit nou eenmaal het dichtst in de buurt.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We gaan ieder jaar naar het buitenland in de zomervakantie en in de voorjaarsvakantie op wintersport. We zijn gebonden aan de schoolvakanties en helaas is dat nou eenmaal prijzig. De kinderen maken we overigens niet blij met luxe reizen. Ook als we een eenvoudige camping boeken zijn ze dolgelukkig, als er maar een zwembad is. Ik hou wel van cultuur snuiven, maar met zo’n vakantie hoef ik bij mijn gezin niet aan te komen. Gelukkig ga ik regelmatig weekendjes weg met mijn moeder en zus. Tijdens die stedentripjes bezoeken we wél musea en kastelen.”

Heb je momenteel spaardoelen?

“We zijn al een tijdje op zoek naar een grotere auto en we willen nog wat kleine dingetjes aan de tuin doen. Hele grote wensen zijn er verder momenteel niet. We vinden het wel altijd fijn om extra af te kunnen lossen op de hypotheek en blijven onze spaarrekening graag spekken. Als onze kinderen straks gaan studeren breken er nog duurdere tijden aan, dus daar zijn we graag op voorbereid.”

Pas je bespaartips toe?

“Ja, wat dat betreft ben ik een echte Hollander. Kleren voor de kinderen koop ik het liefst in de saleperiodes. Heeft een van ons iets op het oog? Dan speur ik het hele internet af op zoek naar een aanbieding. Verder mogen de kinderen niet te lang douchen. We leren ze graag om zuinig met voorzieningen, eten en spullen om te gaan. Ook door ze zakgeld te geven, proberen we ze de waarde van geld bij te brengen. Vooral de oudste is goed in sparen en maakt weloverwogen keuzes met zijn geld.”

Stuur je snel een Tikkie?

“Als ik iets heb voorgeschoten wel, ja. Dat vind ik wel zo makkelijk. Zo is het snel weer rechtgetrokken en hoef je niet te onthouden wat iemand je nog verschuldigd is of andersom. Vanaf welk bedrag ik dat doe? Daar hanteer ik niet echt een regel voor. Ik vind het bij een klein bedrag namelijk ook niet gek om een Tikkie te sturen.”

