De portemonnee van Annelies (59): “Na mijn scheiding had ik het financieel zwaar met zes kinderen”

De portemonnee van...

Naam: Annelies

Leeftijd: 59 jaar

Woonplaats: Zwaag

Beroep: leraar op het VMBO

Aantal werkuren per week: 36 uur

Salaris (netto): € 2743 Woont samen met: jongste dochter Uitgaven per maand Hypotheek: € 754,33

Gas, water, licht: € 94

Gemeentelijke belastingen: € 75

Verzekeringen: € 200

Boodschappen: € 370

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 180

Telefoon: € 9

Internet en tv: € 70,50

Overige abonnementen: € 42

Sporten: € 61

Huisdieren: € 35

Uitstapjes: € 80

Vakantie: € 0

Hobbymaterialen: € 50

Bijdrage studie dochter: € 100 Spaarbedrag per maand: minimaal € 200

Spaarsaldo: € 3900

Ben je blij met je salaris?

“Ja, dat ben ik. Ik kan er goed van rondkomen. Ik vind de salarissen in het onderwijs alleen niet in verhouding met wat je in het bedrijfsleven verdient met een hbo-opleiding. De werkdruk is bij ons namelijk enorm hoog.”

Je hebt zes kinderen. Hoe deed je het financieel toen zij allemaal nog thuis woonden?

“De oudste was 14 en de jongste 1,5 toen mijn partner en ik scheidden. Je hoort vaak dat vrouwen na hun scheiding een armoedeval doormaken en dat had ik ook. Ik moest alles aangrijpen om rond te komen. Ik werkte destijds als invaller in het basisonderwijs, maar daar verdiende ik niet genoeg mee. Die baan was stressvol, want ik vroeg me continu af of ik wel genoeg werk zou hebben.

Uiteindelijk besloot ik om een eigen gastouderbedrijf op te richten. Je mocht in die tijd nog zes kinderen naast je eigen kinderen opvangen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Zo verdiende ik genoeg om rond te komen én was ik er thuis voor mijn eigen kinderen.

Al met al heb ik zeker een jaar of zeven geldzorgen gehad. In die tijd had ik regelmatig last van vermoeidheidsklachten. Soms was ik zelfs te moe om een been te verzetten. Dat zat ’m niet alleen in de geldstress, maar met zes kinderen ben je ook continu van hot naar her aan het rennen. Nu ik op deze periode terugkijk, ben ik trots. Het is allemaal gelukt en het zijn heel leuke mensen geworden.

Met dat gastouderbedrijf ben ik gestopt, omdat ik mezelf niet tot mijn pensioen luiers zag verschonen. Inmiddels werk ik alweer tien jaar in het onderwijs.”

In 2020 heb je een huis gekocht, was dat lastig?

“Gelukkig ging dat best voorspoedig. Ik was er net op tijd bij. Ik had niet gek veel overboden, dus ik had eigenlijk niet verwacht dat het bod geaccepteerd zou worden. Maar dat gebeurde wel! Ik ben daar zo ontzettend trots op. Ik heb het toch mooi geflikt in mijn eentje. Recentelijk heb ik de keuken laten vernieuwen. Daar heb ik twee jaar voor gespaard, vandaar dat er niet meer zoveel geld op mijn spaarrekening staat. Mijn badkamer wil ik graag nog laten verbouwen, zodat-ie meer levensloopbestendig wordt.”

Heb je last van de inflatie?

“Ik heb gelukkig mijn tarief voor gas en elektra voor vijf jaar laten vastzetten. Dus tot augustus 2024 heb ik daar geen zorgen om. Voor die tijd hoop ik zonnepanelen op het dak te hebben, dat is nu een spaardoel. Ook ben ik net overgegaan van een gasfornuis naar inductie.

Dat de boodschappen steeds duurder worden, voel ik wel. Ik ben heel blij dat ik geen zes monden meer te voeden heb. Destijds kreeg ik het al benauwd als ik tegen de € 100,- aanliep in de week. Nu zit ik met de weekboodschappen voor twee personen vaak al rond de € 60,- à € 80,-.

Ik doe mijn boodschappen zo zuinig mogelijk. Ik ga naar een goedkope supermarkt en let goed op aanbiedingen. Ook koop ik geen kant-en-klaar producten, ik kook met basisingrediënten die ik altijd in huis heb. Zo deed ik het al toen mijn kinderen nog thuis woonden en zo doe ik het nog steeds.”

Heb je al nagedacht over je pensioen?

“Ja, toen ik een hypotheek wilde afsluiten, moest ik zelfs opschieten vanwege mijn naderende pensioen. Vanaf je 57e levensjaar verstrekt de bank je minder snel een hypotheek, omdat je dan tien jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd zit. Gelukkig is dat allemaal op tijd gelukt.

Of ik van plan ben om tot mijn pensioen 36 uur te blijven werken? Ik zal wel moeten! Dat komt ook omdat ik een pensioengat van veertien jaar heb. Gelukkig vind ik mijn werk hartstikke leuk en vind ik het niet erg om door te werken.”

Je geeft momenteel geen geld uit aan vakanties. Hoe dat zo?

“Vorig jaar ben ik niet geweest omdat de nieuwe keuken in de zomer werd geplaatst. Voor dit jaar heb ik nog geen plannen. Het is niet zo dat ik geen vakantieganger ben, want ik hou enorm van reizen. Zo ben ik naar China, Canada en Amerika geweest. Soms ga ik alleen, soms met een reisgezelschap.”

Je geeft € 50 per maand uit aan hobbymaterialen...

“Ja, ik heb een dure hobby: stempelen. Wat je allemaal nodig hebt? Stempels, inkt, papier. Nu hoeft dat niet per se duur te zijn, maar ik ben gek op een specifiek merk waarvan alles mooi op elkaar afgestemd is. Helaas is dat merk prijzig.”

De feestdagen komen eraan: geef je veel uit aan cadeautjes?

“Wij zijn in de familie fanatieke sinterklaasvierders. Met kerst doen we geen cadeautjes. Toen de kinderen jong waren, vierden we Sinterklaas met een grote zak cadeaus. Ik moest dan wel eens creatief zijn om die zak te kunnen vullen. Dan pakte ik bijvoorbeeld ook sokken en tandenborstels in, spullen die ze toch al nodig hadden.

Geldstress heb ik rond de feestdagen nooit echt gehad. Ik wist de boel met weinig geld vaak leuk aan te kleden en ook het eten hoefde niet veel te kosten. Kinderen houden toch niet van ingewikkelde gerechten. Tegenwoordig trekken we vaak lootjes met Sinterklaas, daardoor lopen de kosten niet op.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je contactgegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.