De portemonnee van Annemiek (32): “We komen vaak geld tekort, maar maken nog veel onnodige kosten”

De portemonnee van...

Naam: Annemiek

Leeftijd: 32 jaar

Woonplaats: Beverwijk

Beroep: webcare medewerker

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 1739



Woont samen met: vriend Simon

Beroep partner: technisch medewerker

Salaris (netto) partner: € 1920 Uitgaven per maand Huur: € 950

Gas, water, licht: € 320

Gemeentelijke belastingen: € 135

Verzekeringen: € 186

Boodschappen: € 450

Kleding: € 150

Auto en openbaar vervoer: € 160

Telefoon: € 30

Internet en tv: € 85

Overige abonnementen: € 85 (Netflix, Videoland, HBO, Disney+, Amazone Prime, loterij, twee tijdschriften)

Sporten: € 20

Uitstapjes: € 80

Vakantie: € 100

Overige uitgaven: € 60 (kapper)



Spaarbedrag per maand: € 100

Spaarsaldo: € 8000

Ben je tevreden met je salaris?

“Nee, ik zou wel meer willen verdienen. Mijn vriend en ik verdienen allebei geen riant salaris, waardoor het kopen van een woning lastig is. Daarom huren we nu, maar de hoge huurprijs maakt het lastig om te sparen. Ik heb drie verschillende studies gevolgd waarvan ik er twee niet heb afgerond. Doordat ik pas laat begon met werken, zit ik nu nog in een juniorpositie. Ik hoop snel stappen te maken met een passende salarisverhoging.”

Heb je een studieschuld?

“Nee, gelukkig niet. Mijn ouders hebben mijn schoolgeld altijd betaald. Daar heb ik veel geluk mee, dat besef ik echt. Ik moet er niet aan denken om een schuld van € 20.000 of € 30.000 te hebben. Natuurlijk voelde ik me ontzettend schuldig toen ik voor de tweede keer met mijn studie stopte, maar mijn ouders begrepen mijn keuze.”

Heb je last van de inflatie?

“Ja, ik voel absoluut dat alles duurder is geworden. Gas en elektra, benzine, boodschappen: het tikt allemaal aan. We hebben tegenwoordig vaak een stukje maand over aan het einde van ons geld, als je begrijpt wat ik bedoel. Het gevoel dat we het niet breed hebben, heb ik steeds vaker. Dan wil ik iets kopen, maar moet ik wachten tot mijn salaris binnenkomt.”

Zijn er bespaartips die je al toepast?

“Eerlijk gezegd zou ik wel meer kunnen besparen. Natuurlijk zetten we de verwarming niet te hoog en letten we op aanbiedingen in de supermarkt, maar we maken nog veel kosten die niet heel nodig zijn. Zo zijn we geabonneerd op vijf streamingsdiensten. We houden gewoon heel erg van films en series. Als er dan net een steengoede serie uitkomt op een streamingsdienst waarvan we nog geen lid zijn, is de verleiding om een abonnement te nemen heel groot.”

Stuur je snel een Tikkie?

“Hier hanteer ik een regel voor: bij een bedrag boven de € 10 stuur ik een Tikkie. Alles eronder beschouw ik als wisselgeld. Mijn vrienden sturen ook geen Tikkies voor dat soort kleine bedragen, dus ik ga ervan uit dat het tegen elkaar weggestreept kan worden.”

Wat zijn je spaardoelen?

“Dat koophuis is dus wel een grote wens. Het liefst een eengezinswoning waar we de rest van ons leven kunnen blijven wonen, dat zou ideaal zijn. Ik zou ook graag een grotere buffer willen hebben, zodat ik het gevoel heb dat ik ruimer in mijn geld zit. Nu heb ik vaak stress aan het einde van de maand, omdat ik mijn spaargeld liever niet aanbreek. Het gevoel van ultieme financiële vrijheid zou ik heel graag ervaren.”

Hoe zien je vakanties eruit?

“Ik vind het heel belangrijk om er regelmatig even tussenuit te gaan. Ik ben namelijk heel sleurgevoelig. Ik kan echt in een dip terechtkomen als ik te lang hetzelfde doe. Natuurlijk hoeft het niet altijd om een luxe zonvakantie te gaan. Daar ben ik gek op, maar een stedentripje met mijn vriend of een midweekje weg met vrienden in een bungalowpark vind ik net zo leuk.”

Van welke uitgaven word je nog meer gelukkig?

“Van uiterlijke verzorging. Voorheen was ik maandelijks in de nagelsalon te vinden en ik had ook een lange tijd wimperextensions. Dat doe ik nu niet meer, dat vind ik te duur. Ik laat wel elke zes weken mijn uitgroei bijwerken bij de kapper. Als ik dat niet doe, voel ik me niet mezelf.”

Geef je weleens aan goede doelen?

“Nee, momenteel eigenlijk niet. Ja, ik speel mee met de loterij, maar ik vind het zo’n onzin als mensen zeggen dat ze dat om de goede doelen doen. Ik wil gewoon een miljoen winnen, haha! Of ik weleens wat gewonnen heb? Niet meer dan € 50, helaas. Als ik een miljoen zou winnen, zou ik een woning in Nederland kopen en eentje in het buitenland. Dan ga ik daar zelf ieder jaar overwinteren en als ik er niet ben, verhuur ik ’m. Dat lijkt me wel wat!”

Wat is je grootste miskoop ooit?

“Mijn vriend en ik hebben eens een bank gekocht die niet in onze woning paste. Heel dom, verkeerd gemeten! Het ging al mis in het halletje, daar kwam-ie de bocht al niet om. De bank was echt naar onze wens gemaakt in de fabriek, dus de leverancier nam ’m niet meer terug. Uiteindelijk hebben we ’m via Marktplaats verkocht, maar daar hebben bijna € 500 verlies op geleden.”

