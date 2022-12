De portemonnee van Anouk (39): “Door mijn autisme ben ik financieel afhankelijk van mijn partner”

De portemonnee van...

Naam: Anouk

Leeftijd: 39

Woonplaats: Hellevoetsluis

Beroep: verkoopmedewerker in een dierenwinkel

Aantal werkuren per week: 16 uur

Salaris (netto): € 705



Woont samen met: Freek

Beroep partner: UX-designer

Salaris (netto) partner: € 4200 Uitgaven per maand Hypotheek: € 750

Gas, water, licht: € 180

Gemeentelijke belastingen: € 102

Verzekeringen: € 175

Boodschappen: € 350

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 160

Telefoon: € 55

Internet en tv: € 72

Overige abonnementen: € 25

Sporten: € 20

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 120

Overige uitgaven: € 60 (clubs en hobby’s)



Spaarbedrag per maand: € 800

Spaarsaldo: € 15.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik weet dat ik minder verdien en ook minder werk dan de meeste mensen van mijn leeftijd. Dat komt door mijn autisme. Ik heb weleens 32 uur per week gewerkt, maar dat hield ik niet vol. Het is voor mij belangrijk om na een werkdag minstens één dag bij te kunnen komen. Nu werk ik op maandag en donderdag, dat is voor mij ideaal. Natuurlijk is het niet ideaal om financieel afhankelijk te zijn van je partner en dat ben ik nu wel. Sterker nog: ik bemoei me nooit met onze financiën. Om bovenstaande lijst in te kunnen vullen, had ik de hulp van Freek nodig. De bedragen die ik bij ‘uitgaven’ heb ingevuld zijn van ons samen, maar de realiteit is dat ik hier maar heel weinig aan bijdraag.”

Waarom wilde je - ondanks dat je je nooit met de financiën bezighoudt - toch meedoen aan deze rubriek?

“Omdat ik wil laten zien dat ik iemand met autisme ben en dat ik ondanks dat tóch mijn steentje bijdraag. Op papier ben ik misschien financieel afhankelijk van Freek, maar zo voelt het niet, omdat we echt een team zijn. Ik doe veel voor hem. Ik zorg ervoor dat het huishouden op orde is en dat de boodschappen gedaan zijn. Het voelt heel gelijkwaardig. Hij heeft gezien hoe ik eraan onderdoor ging toen ik 32 uur werkte. Hij begrijpt dat dat geen mogelijkheid is, dus hij zal nooit zeuren dat ik meer geld in het laatje moet brengen.”

Bespreek je het met je partner als je iets leuks voor jezelf wil kopen?

“Ja, dat doe ik zeker. Het is niet dat ik hem toestemming moet vragen, maar het gaat wel in overleg. Gelukkig ben ik niet zo’n big spender. Ik geef bijvoorbeeld niet om dure kleding. We hebben er ook nog nooit een conflict over gehad. Freek geeft veel meer geld uit, hij is gek op gadgets.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We gaan er vaak samen tussenuit, maar maken nooit verre reizen. Daar zijn we allebei niet zo van. We huren het liefst een huisje in de natuur waar we lekker tot rust kunnen komen. Heerlijk om te ontprikkelen voor mij en Freek knapt daar na een drukke periode op werk ook van op.”

Vind je het belangrijk om voldoende spaargeld te hebben?

“Ja, absoluut. Het geeft toch rust als je weet dat je een financiële tegenslag aankunt. Nu wist ik niet precies hoeveel spaargeld we hadden, tot ik het voor deze rubriek wel aan Freek moest vragen. Maar ik wist wel dat hij goed verdient, dus ik heb me er niet eerder druk om gemaakt. Ik wist dat het goed zat. Freek gaat verstandig met zijn geld om, daar vertrouw ik helemaal op. Of we spaardoelen hebben? Niet echt. We wonen fijn en Freek heeft een auto waar hij blij mee is. Ik zou in de toekomst wel een elektrische fiets willen. Hoewel... ik zou dan wel erg bang zijn dat-ie gestolen wordt.”

Stuur je snel een Tikkie?

“Nee, ik kom niet snel in situaties waarin dat nodig is. Maar als ik bijvoorbeeld uiteten zou gaan met twee andere mensen en ik schiet het bedrag voor, dan zou ik wel een Tikkie sturen, ja. Dan zou ik het bedrag eerlijk door drieën delen. Dat is toch wel zo netjes?”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Ja, ik heb een jaar in de ziektewet gezeten. Het ging toen mentaal niet goed met me. Dat ik er toen ook nog geldzorgen bij had, zorgde voor nog meer stress. Ik schaamde me in die periode dat ik niet gewoon fulltime kon werken, zoals zoveel mensen dat doen. Het voelde niet goed om mijn hand op te moeten houden. Ook voelde ik me nutteloos door al dat thuiszitten. Inmiddels ken ik mezelf beter en weet ik goed wat ik aankan. Werken in de dierenwinkel is misschien geen hogere wiskunde, maar ik heb het ontzettend naar mijn zin en draag mijn steentje bij. Ik heb vrede met de situatie zoals-ie nu is.”

