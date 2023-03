De portemonnee van Astrid (62): “Ik maak veel te veel onbetaalde overuren”

De portemonnee van...

Naam: Astrid

Leeftijd: 62 jaar

Woonplaats: Soesterberg

Beroep: administratief medewerker in de zorg

Aantal werkuren per week: volgens het contract 32, maar vaak meer dan 40

Salaris (netto): € 2458

Uitgaven per maand Hypotheek: € 731

Gas, water, licht: € 91

Gemeentelijke belastingen: € 65

Verzekeringen: € 181

Boodschappen: € 320

Kleding: € 60

Auto en openbaar vervoer: € 70

Telefoon: € 38

Internet en tv: € 66

Sporten: € 35

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 250

Overige uitgaven: € 110 (goede doelen, loterij, bibliotheek en kapper) Totaal uitgaven: € 2067



Spaarbedrag per maand: € 200 - € 400

Spaarsaldo: € 26.000

Ben je tevreden met je salaris?

“In principe vind ik het een eerlijk salaris voor 32 uur werken. Helaas werk ik zelden 32 uur. Vaker worden het er meer dan 40. En die overuren krijg ik niet uitbetaald. Ik heb dit probleem vaak bij mijn leidinggevende aangekaart. Er staat nu ook al een tijd een vacature open voor een tweede administratief medewerker, maar die wordt maar niet vervuld. Een collega erbij zou veel schelen voor mijn werkdruk.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Vroeger hadden we het thuis niet breed, maar dat leerde ik pas toen ik al volwassen was. Tijdens mijn jeugd wist ik niet beter. Ik ben al op jonge leeftijd gescheiden van de vader van mijn kinderen. In die tijd heb ik geen geldzorgen gehad. Met mijn ex-partner trof ik een goede regeling en zo ben ik aan mijn eerste woning gekomen. Ik vond een leuke baan, ook in de zorg, en vond het heerlijk om hard te werken en mijn eigen geld te verdienen. Natuurlijk was het weleens veel, want ik zorgde ook voor twee kleine kinderen, maar ik was nog jong en had nog veel energie.”

Vind je het tegenwoordig weleens lastig om rond te komen?

“Nee, dat is me altijd goed afgegaan. Sinds een aantal jaren heb ik een latrelatie en dat scheelt me ook wat geld. We zijn ieder weekend samen. Dat scheelt qua boodschappen en kosten voor voorzieningen. Ook gaan we samen op vakantie en dan kunnen we de kosten door tweeën delen. Natuurlijk zouden we nog meer geld kunnen besparen door te gaan samenwonen, maar daar hebben we beide geen behoefte aan. Als je al zo lang alleen woont, raak je daar dusdanig aan gewend dat je niet anders meer wil.”

Je zet € 250 per maand opzij voor vakanties. Hoe zien die reizen eruit?

“Ja, dat zijn echt droomreizen. Ik ben veertig jaar van mijn leven nauwelijks op reis geweest en dat ben ik nu aan het inhalen, samen met mijn vriend. We hebben een bucketlist waar alle bestemmingen op staan waar we nog heen willen. Onlangs zijn we naar Nepal geweest. Zuid-Afrika willen we ook graag zien en een rondreis door de Verenigde Staten staat ook hoog op het lijstje. Dat zijn dure reizen, dus dat kan niet allemaal binnen een jaar. Maar dat hoeft ook niet, de voorpret is minstens zo leuk.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Aan de ene kant kijk ik ernaar uit om meer vrije tijd te hebben. Mijn vriend is drie jaar jonger dan ik, maar zodra we allebei met pensioen zijn, hoop ik dat we daar samen optimaal van kunnen genieten door veel reizen te maken. Misschien kunnen we tegen die tijd wel een leuke camper op de kop tikken. Aan de andere kant vind ik het een heel vreemd idee om niet meer te werken. Ik voel me nog zo energiek en sta nog midden in het leven. Ik vind het ook belangrijk om me nuttig te voelen binnen de maatschappij. Het idee dat ik al over een jaar of zes achter de geraniums ga zitten, vind ik vreselijk. Dus ik weet het niet hoor, misschien dat ik er nog een baantje naast houd. Niet zoveel uur in de week, maar zo houd ik wel het contact met mensen.”

Praat je graag open over geld?

“Ik weet niet van collega’s wat zij precies verdienen. Dat weet ik van vriendinnen en familieleden eigenlijk ook niet. Ik moet eerlijk zeggen dat dat me ook niet interesseert. Het gaat een ander toch niks aan? Natuurlijk, als iemand geldzorgen heeft, dan wil ik er voor ze kunnen zijn, dus dan mogen ze bij me aankloppen. Maar ik zal er nooit zelf naar vragen. Waarom ik dan wel mee wil doen aan deze rubriek? Omdat ik ’m zelf heel graag lees! Ik vind het met name interessant hoe vrouwen zoals ik, die hun eigen boontjes doppen, omgaan met hun geld en wat mensen doen om te besparen. Daar steek ik zelf ook nog wat van op.”

Vertel, welke bespaartips zijn blijven hangen?

“Ik vind het slim om voorafgaand aan het boodschappen doen een vast bedrag te pinnen, zodat je daar niet overheen kunt gaan. Ook las ik dat veel vrouwen gebruikmaken van Excel om hun financiën bij te houden, dat doe ik sinds kort ook. De bespaartip die ik zelf met de wereld wil delen? Nooit boodschappen doen op een lege maag! Doe het liever na het avondeten. Anders ben je geneigd allerlei lekkers in te slaan.”

Heb je spaardoelen?

“Ik spaar om op reis te kunnen. Maar ik kan ik ook een nieuwe telefoon gebruiken, als ik mijn kinderen moet geloven. Fotograferen is een hobby van me. Daar heb ik een mooie camera voor, maar die is best groot en zwaar, dus niet altijd praktisch om mee te nemen. Volgens mijn kinderen kun je met de nieuwste telefoons tegenwoordig ook fantastische foto’s maken. Ik heb een oud toestel, die kan dat niet.”

