De portemonnee van Carin (35): “Ik moest kiezen: benzine of boodschappen”

De portemonnee van...

“Veel zzp’ers in de zorg hebben moeite met de ingewikkelde administratie. Ik vind dat juist leuk. Eerder stond ik aan het bed, maar mede door rugklachten werd dat steeds zwaarder. Die administratie is wél werk dat ik tot mijn pensioen zou willen doen. Ik keer mezelf duizend euro per maand uit.”

Heb je ooit financiële zorgen gehad?

“Ooit werkte ik als uitzendkracht in de zorg. Ik had soms weinig werk, waardoor ik op een gegeven moment moest kiezen: benzine tanken of boodschappen doen? Toen mijn ouders zagen dat mijn koelkast leeg was, leenden ze me spontaan geld. Het was niet in me opgekomen om hulp te vragen.”

Zou je een koophuis willen?

“We wonen in een galerijflat. Een prima woning, maar ik zou wel een werkkamer willen. Voor een koophuis heb je veel geld nodig en de wachtlijsten voor huurwoningen zijn gigantisch. Dat merkten we toen mijn man en ik een paar jaar geleden besloten uit elkaar te gaan. Hij zou ergens anders gaan wonen, maar er was geen huis te vinden. Toen zijn we gaan praten, dus uiteindelijk redde de woningnood onze relatie.”

Hoe houd jij de kosten voor boodschappen laag

“In januari gaf ik nog € 300,- per maand uit, nu is dat € 400,- à € 500,-. Ik neem elke zondag de folders door en bepaal op basis van de aanbiedingen wat we die week eten. Ik koop alles van het huismerk. Babyvoeding koop ik wel altijd van een A-merk.”

Wat is jouw ultieme bespaartip?

“Cadeautjes koop ik het hele jaar door. Als ik een aanbieding zie, dan sla ik in. Die cadeaus gaan in een doos voor later. Laatst heb ik een enorme tas tweedehands Lego gekocht, dat kost nieuw minstens het driedubbele. En ik maak zelf spelletjes voor onze zoon. Binnenkort gaan we met vakantie, dus heb ik een auto-bingo gemaakt zodat hij zich onderweg niet verveelt.”

Hoe zien jullie vakanties er doorgaans uit?

“Het is de eerste keer dat we naar een vakantiehuisje gaan. Normaal gesproken blijven we thuis en gaan we af en toe een dagje uit. Het was nog wel even de vraag of we zouden gaan, want toen ik net op betalen had geklikt, maakte de wasmachine een vreemd geluid. Uiteindelijk moesten we een nieuwe kopen voor € 400,-. Danny vond dat we moeten gaan. Dat betalen we van onze spaarrekening.”

Waar geef je graag geld aan uit?

“Net als mijn moeder heb ik het ‘poppenhuisvirus’. Ik vind het geweldig om poppenhuizen in te richten en daar spulletjes voor te knutselen. Een keer per jaar ga ik naar een beurs om dingen te kopen. Dan neem ik het bedrag dat ik van mezelf mag uitgeven contant mee. Ik ben nu bezig met een camper, de barbecue is net klaar.”

