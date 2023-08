De portemonnee van Carola (56): “We kunnen goed rondkomen van het salaris van mijn partner”

De portemonnee van...

Naam: Carola

Leeftijd: 56 jaar

Woonplaats: Groningen

Beroep: geen

Aantal werkuren per week: 0

Salaris (netto): € 0

Salaris (netto) partner: € 0

Woont samen met: Gerard

Beroep partner: ICT-specialist

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 2600 Uitgaven per maand Hypotheek: € 0

Gas, water, licht: € 25

Gemeentelijke belastingen: € 180

Verzekeringen: € 400

Boodschappen: € 250

Kleding: € 300

OV en auto (incl. diesel): € 250

Telefoon: € 75

Internet en tv: € 0 (gratis bij nieuwe tv)

Overige abonnementen: € 10

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 300

Goede doelen: € 25

Overige uitgaven: € 400 (onderhoud huis en tuin, cadeautjes etc.) Totaal uitgaven: € 2315

Spaarbedrag per maand: € 300 (soms meer, soms minder)

Spaarsaldo: € 50.000

Je hebt zelf geen inkomen. Hoe komt dat?

“Ik heb al 36 jaar MS. Nadat ik was afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen ben ik ziek geworden en daardoor heb ik uiteindelijk nooit kunnen werken. De MS uit zich in mijn geval in extreme vermoeidheid en geheugenproblemen. Toen ik net ziek was, dacht ik dat ik uiteindelijk wel zou kunnen werken, maar inmiddels heb ik geaccepteerd dat het niet gaat. Omdat ik nooit ben begonnen met werken, heb ik ook geen recht op een uitkering. Dat is wrang, maar ik probeer er niet te veel aan te denken. Gelukkig kunnen we nu goed rondkomen van het salaris van mijn partner.”

Is dat weleens anders geweest?

“Toen onze hypotheek nog niet was afbetaald en we nog geen zonnepanelen hadden, moesten we qua financiën wel creatiever zijn. We gingen minder vaak op vakantie en mijn kleding kocht ik toen vooral tweedehands. Dat doe ik nu zelden meer.”

Koop je graag nieuwe kleding?

“Ja, ik vind mooie kleding belangrijk. Als je er mooi en verzorgd uitziet, voel je je beter. Dat is belangrijk als je ziek bent. Wel wacht ik altijd tot de uitverkoop en ik probeer dingen te kopen die ik volgend jaar nog steeds leuk vind. Ik ben me er wel van bewust dat het een voorrecht is dat ik vaak nieuwe kleding kan kopen. Er zijn ook genoeg chronisch zieke mensen die er alleen voor komen te staan en daardoor de eindjes aan elkaar moeten knopen.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We gaan twee keer per jaar en dan zijn we vaak drie of vier weken weg. Het liefst ga ik naar landen als Spanje en Portugal, omdat ik me beter voel als het wat warmer is en er niet zoveel temperatuurschommelingen zijn. Wat we op vakantie doen, is afhankelijk van hoe ik me voel. Soms voel ik me goed en kan ik wel een eindje wandelen. Dan bezoeken we een leuk stadje en gaan we daar lekker op een terrasje zitten. Daar geniet ik echt van.”

Wat voor uitstapjes maak je graag in eigen land?

“Ik hou van kunst, dus we gaan regelmatig naar een museum. Omdat ik het soms maar even volhoud, hebben we een museumjaarkaart gekocht. Als ik dan na een half uur weer naar huis moet omdat het niet gaat, heb ik niet het gevoel dat ik voor niets een duur kaartje hebt gekocht. Zo’n kaart kan ik iedereen aanraden, want je stapt echt sneller een museum binnen.”

De boodschappen zijn erg duur geworden, maar jullie geven relatief weinig uit. Hoe komt dat?

“Ik ben dol op koken en maak het liefst alles zelf. Pakjes en zakjes komen er bij mij niet in. Verse producten zijn natuurlijk duurder, maar we eten ook veel uit eigen tuin. Ik heb een grote vriezer die zit bomvol met ingemaakt fruit. Vlees bestel ik bij een slager. Dan koop ik in één keer veel in de aanbieding en dat vries ik allemaal in. Daarnaast doen we vaak boodschappen in Duitsland, dat scheelt enorm. Een pakje roomboter kost daar bijvoorbeeld de helft. En als we de grens overgaan, wordt er natuurlijk ook even getankt.”

Wat is je beste bespaartip?

“Koop een goed seal-apparaat. Ik gebruik het om vlees mee in te sealen zodat het in de vriezer kan en het is ook handig als de kaas in de aanbieding is. Producten blijven ingeseald echt heel lang goed. Daarnaast koop ik grote hoeveelheden van producten die we veel gebruiken. Ik heb laatst nog voor 75 euro losse thee gekocht. Dat is een hoop geld, maar ik kan er zeker een jaar mee vooruit en het is veel goedkoper dan losse zakjes.”

Jullie hebben een mooie spaarrekening. Ben je voor iets bijzonders aan het sparen?

“Eigenlijk niet, maar het is natuurlijk fijn om geld te hebben voor de toekomst, omdat ik door mijn situatie geen pensioen opbouw. Het liefst zou ik als mijn man met pensioen is naar Spanje of Portugal verhuizen, al zou het ook zomaar kunnen dat we in Italië eindigen. We weten natuurlijk niet hoe het loopt, ook met mijn ziekte. Daarom probeer ik ook nu van elke mooie dag te genieten.”

