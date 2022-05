De portemonnee van Celine (40): “Ik raakte alles kwijt en kwam weer bij mijn ouders te wonen”

De portemonnee van...

Naam: Celine

Leeftijd: 40 jaar

Woonplaats: Den Haag

Beroep: begeleider gehandicaptenzorg

Aantal werkuren per week: 32 uur

Salaris (netto): € 1850 Woont samen met: echtgenoot

Inkomen (netto) echtgenoot: € 1800 (militair invaliditeitspensioen) Uitgaven per maand Huur: € 900

Gas, water, licht: € 120

Gemeentelijke belastingen: € 100

Verzekeringen: € 350

Boodschappen: € 450

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 200

Telefoon: € 25

Internet en tv: € 35

Overige abonnementen: € 23

Huisdieren: € 25

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 0

Goede doelen: € 15

Spaarbedrag per maand: € 200

Saldo op spaarrekening: € 5000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik ben momenteel nog in opleiding, dus wat ik nu verdien is een leerlingensalaris. Volgende maand krijg ik mijn diploma. Mijn salaris zal in de toekomst dus nog wel stijgen. Ik ben niet iemand die veel geld uitgeeft. Ik geef ook niet om dure merken. Doordat ik bescheiden leef, heb ik geen bakken met geld nodig.”

Heb je altijd in de zorg gewerkt?

“Ik ben 15 jaar kapster geweest. Ik verdiende toen iets meer dan nu, maar na al die jaren kwam het echt mijn neus uit. In die periode werd ik ook ziek. Ik kreeg de diagnose sarcoïdose. Dat is een ziekte waarbij spontaan ontstekingen ontstaan in verschillende organen en weefsels van het lichaam. De hele dag staan lukte niet meer en ik kreeg ook last van mijn vingers. Ik kon mijn werk dus niet doen en zat iets meer dan een jaar in de ziektewet. In de meeste gevallen gaat sarcoïdose na 2 à 3 jaar over, en dat is bij mij ook het geval. Toen ik me weer beter begon te voelen, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in de zorg. De zorg heeft me namelijk altijd al getrokken. Vanuit dat vrijwilligerswerk ben ik aan een leerlingenplek gekomen.”

Heb je in die periode geldzorgen gehad?

“Financieel was het een lastige periode. Dankzij de uitkering die ik kreeg heb ik het gered, maar ook doordat ik weer bij mijn ouders ben gaan wonen. Dat laatste deed ik omdat in die tijd ook mijn relatie strandde. Bij mijn ouders wonen scheelde een hoop geld, waardoor ik de stap naar het vrijwilligerswerk in de zorg durfde te maken. Voor mij was die periode echt een schone lei. Mijn relatie was uit, mijn werk als kapper stopte, ik had niks meer. Maar dat vond ik juist fijn, alles was weer mogelijk. Uiteindelijk heb ik twee jaar bij mijn ouders gewoond, vanaf mijn 35e. Ik heb toen flink kunnen sparen en zo ben ik weer opgekrabbeld.”

Nu huur je een woning samen met je partner. Overwegen jullie een huis te kopen?

“Ja, dat willen we wel, maar pas als de gekte op de woningmarkt voorbij is. We wonen nu in een Vinex-wijk in Den Haag, maar willen het liefst de stad uit. Daarvoor zijn we al flink aan het sparen.”

Je geeft geen geld uit aan vakanties, hoe zit dat?

“Mijn man is chronisch ziek, hij heeft de ziekte van Crohn en reuma. Tijdens de coronapandemie wilden we het gevaar van besmetting niet opzoeken. Met zijn slechte afweersysteem is hij extra vatbaar. Momenteel geven we dus niks uit aan vakanties, maar daar willen we binnenkort verandering in brengen.”

Hoe verdelen jullie de financiën?

“Mijn man is 100% afgekeurd. Daarom krijgt hij een militair invaliditeitspensioen. Elke maand stort ik een bedrag op zijn rekening voor de vaste lasten. Het restant van mijn inkomen laat ik op mijn pasje staan, voor als ik bijvoorbeeld wil winkelen. We hebben dus geen gezamenlijke rekening, en dat vind ik wel prima zo. Sparen doen we contant in een kluis.”

Wat doe je om geld te besparen?

“Ik shop veel op Vinted en ben graag in kringloopwinkels te vinden voor de inrichting van mijn huis. Ik koop niet vaak dingen nieuw. Bij het boodschappen doen, ga ik voor huismerken en doe ik graag mee aan spaaracties. Daarnaast hebben we zonnepanelen op het dak én zetten we de verwarming niet te hoog. Hij staat standaard op 19 graden. Ik trek liever een dikke trui aan dan dat ik ’m hoger zet.”

Wil jij ook meedoen aan De portemonnee van?

Laat hieronder je naam en je contactgegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.