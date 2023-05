De portemonnee van Charlene (33): “De Vomar ligt te ver weg. Jemig, dit klinkt wel heel verwend en randstedelijk hè?”

De portemonnee van...

Naam: Charlene

Leeftijd: 33

Woonplaats: Haarlem

Beroep: ambtenaar

Burgerlijke staat: samenwonend, met Pieter (30) en zoon Storm (2 maanden)

Salaris (netto): € 3.000

Beroep partner: IT-specialist

Salaris (netto) partner: € 4.000 Totaal inkomen: € 7.000 Uitgaven per maand (samen) Huur en hypotheek: € 1.750

Gas, water, licht: € 75

Gemeentelijke belastingen: € 150

Verzekeringen: € 400

Boodschappen: € 630

Kleding: € 300

Auto: € 100

Telefoon: € 100

Internet en tv: € 80

Overige abonnementen: € 15 (Playstation)

Sporten: € 40

Uitstapjes: € 300

Vakantie: € 125

Goede doelen/loterij: € 15

Aflossen studieschuld: € 200

Overige uitgaven: € 300 (o.a. babyspullen)

Totale uitgaven: € 4.580 Spaarbedrag per maand: € 2.000 à € 2.500

Spaarsaldo: € 10.000

Studieschuld: € 21.000

Ben je tevreden met je inkomen?

“Ja, maar hoe meer ik verdien, hoe meer ik uitgeef. Het zijn vooral uitgaven die je onbewust doet, dat is natuurlijk een grote luxe. Binnenkort gaat mijn salaris wel wat omlaag. Als ik terugkom van mijn zwangerschapsverlof, ga ik een dag minder werken. Voor hoe lang weet ik nog niet. Onderaan de streep is het voordeliger om een dag minder te werken dan om Storm die dag naar de opvang te brengen. Maar misschien doe ik dat alsnog, omdat ik mijn werk leuk vind.”

Je bent net moeder geworden. Vallen de kosten voor een baby je mee of tegen?

“Ik heb ergens gelezen dat een kind drieduizend euro per jaar kost. Dat zal uiteindelijk wel kloppen, denk ik. Vooralsnog vallen de kosten mee. We hebben de kinderwagen op Marktplaats gekocht en kleertjes koop ik vaak via Vinted. Daarnaast hebben we voor wasbare luiers gekozen. Dat is natuurlijk beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Als het goed is, besparen we daar € 2.300 mee.”

Jullie hebben sinds een paar jaar een koophuis, iets waar veel jonge dertigers van dromen. Was het moeilijk om een huis te vinden?

“Als je het vergelijkt met de huidige markt niet, maar dit was zeker niet het eerste huis waar we een bod op uitbrachten. Ook moesten we qua huis concessies doen, zoals Bob van het programma Kopen zonder kijken dat altijd zo mooi zegt. Ik had graag een groter huis gewild, maar dat kan in Haarlem gewoon niet als je geen miljonair bent. Toch wilden we graag in deze stad wonen. Pieter komt uit Haarlem, zelf ben ik opgegroeid in het oosten van Nederland. Als ik bedenk wat we met dit geld in mijn geboortestad hadden kunnen kopen, doet dat wel een beetje pijn.”

Heb je het in je jeugd financieel goed gehad?

“Mijn ouders zijn gescheiden toen ik klein was en ik woonde bij mijn moeder. Zij moest wel echt op haar geld letten. Dat merkte ik vooral aan de boodschappen. Ze kocht alleen de allergoedkoopste producten. Mijn broers, zus en ik grappen dat we vroeger als toetje altijd chemovla kregen; van die goedkope, gele vla die door alle kleurstoffen een chemisch smaakje had.”

Doe je zelf bewust boodschappen?

“Ik neem me altijd voor om - in plaats van naar de Albert Heijn - naar de Vomar te gaan. Daarmee bespaar je zo € 20 op je weekboodschappen. Maar eerlijk gezegd is het vooral een goed voornemen. De Vomar is verder weg en heeft bijvoorbeeld geen zeewier voor als ik een poké bowl wil maken. Jemig, dit klinkt wel heel verwend en randstedelijk hè? Toch let ik wel op wat ik uitgeef in de supermarkt. Ik bepaal aan de hand van de bonusaanbiedingen wat we die week gaan eten.”

Wat was je laatste miskoop?

“Ik heb laatst € 100 betaald voor een online tuincursus. Dat was echt weggegooid geld. De filmpjes waren heel kort en het kwam eigenlijk erop neer dat je het allemaal zelf maar moest bedenken. Ik had beter naar de bibliotheek kunnen gaan voor een goed plantenboek. Verder doe ik de laatste tijd veel miskopen qua kleding, omdat ik wat voller ben dan voor mijn zwangerschap. Dat past wel, denk ik dan. Niet dus. Vooral bh’s zijn een crime nu mijn cupmaat is veranderd. Laatst had ik alle kaartjes van een bh getrokken, omdat ik dacht dat-ie goed zat. Maar toen ik ‘m wat langer aanhad, bleek dat toch niet zo te zijn. Weer € 80 euro verspild, echt zonde.”

Waar geef je het liefst je geld aan uit?

“Sinds we een koophuis hebben, kan ik echt blij worden van dingen die ons huis mooier maken. Zo hebben we laatst een nieuw zonnescherm gekocht. Dat kostte € 2.000. Toen we nog huurden, had ik daar nooit zoveel geld aan uitgegeven. Maar nu zie ik dat als een investering in de toekomst.”