De portemonnee van Charlotte (35): “Ik douch soms wel 2x20 minuten per dag, daarop wil ik niet bezuinigen”

De portemonnee van...

Naam: Charlotte

Leeftijd: 35 jaar

Woonplaats: Den Haag

Beroep: marketing manager

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 3100 Uitgaven per maand Huur: € 1150

Gas, water, licht: € 300

Gemeentelijke belastingen: € 70

Verzekeringen: € 210

Boodschappen: € 250

Kleding: € 100

Auto en openbaar vervoer: € 80

Telefoon: € 25

Internet en tv: € 60

Overige abonnementen: € 20

Sporten: € 30

Huisdieren: € 10 (kat)

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 150

Eten bestellen: € 50

Afbetalen studieschuld: € 99

Spaarbedrag per maand: tussen de € 200 en de € 500

Spaarsaldo: € 15.000

Openstaande studieschuld: € 6.500

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, daar ben ik heel tevreden mee. Ik heb de afgelopen jaren keihard gewerkt om mooie carrièrestappen te kunnen maken. Bij iedere stap steeg ik ook flink in salaris. Ik ben niet bang om daarover te onderhandelen. Ik ben trots op waar ik nu sta, maar zoals ik al zei: ik werk er hard voor. Ik klap mijn laptop ’s avonds vaak nog even open, waardoor ik waarschijnlijk wel aan de 50 werkuren per week kom. Dat is niet erg, ik haal veel voldoening uit mijn werk en doe het nooit met tegenzin.”

Heb je last van de inflatie?

“Ja, absoluut. Wie niet? Mijn gasrekening is verdubbeld en ook met boodschappen doen merk ik dat ik goed moet opletten. Dat laatste doe ik de afgelopen maanden extra scherp, nadat ik onlangs de € 400 per maand aantikte. Dat vind ik echt te veel. Waarop ik niet bezuinig? Douchen! Ik sta ’s ochtends minstens 20 minuten onder de douche. Dat is mijn manier om wakker te worden en fris aan de dag te beginnen. Soms spring ik er aan het einde van een lange werkdag opnieuw onder om de dag van me af te spoelen. Ik weet dat het niet goed is voor mijn gasrekening en het milieu, maar ik heb dat echt nodig en bezuinig er liever niet op.”

Je huurt nu een woning, zou je willen kopen?

“Ja, mijn vriend en ik willen graag samen een huis kopen. We wonen nu niet samen, hebben allebei een eigen huurwoning. Er zijn een aantal redenen waarom het er nog niet van is gekomen. Ten eerste omdat de rente in een korte tijd hard is gestegen. Hierdoor kunnen we veel minder lenen. Daarnaast hebben we ook wel wat eisen. We willen het liefst een eengezinswoning en zoeken maar in een aantal wijken van Den Haag. Dat is lastig. Ook zou ik het liefst mijn studieschuld afbetalen voordat we iets vinden, want dat scheelt flink op de hypotheek. Apart wonen heeft trouwens ook financiële voordelen. Ik spendeer veel weekenden bij mijn vriend, waardoor ik kosten voor boodschappen en douchen bespaar. Als ik het hele weekend weg ben, zet ik mijn thermostaat thuis op 15 graden.”

Ben je blij met het bedrag op je spaarrekening?

“Ja, al mag het natuurlijk altijd hoger. Mijn huur is best hoog, waardoor het niet elke maand lukt om een groot bedrag naar mijn spaarrekening over te maken. Als ik een keer een grote uitgave moet doen, kan het zomaar zijn dat ik een maand niks spaar. Daarom ben ik blij met mijn buffer van € 15.000, dat geeft een gevoel van rust en veiligheid. Nu ik graag een huis wil kopen, besef ik dat € 15.000 eigenlijk niks is. Sommige mensen stoppen een ton aan eigen geld in een woning. Dat kan ik helaas niet.”

Hoe was jouw financiële opvoeding?

“Ik kom uit een heel gemiddeld, traditioneel gezin. Mijn vader werkte fulltime, mijn moeder een aantal middagen per week. Mijn zus en ik werden niet verwend, maar hadden het goed. Als tieners werden we wel gestimuleerd om een baantje te zoeken. Dat vond ik leuk. Ik was als kind een kleine ondernemer en dacht graag na over manieren om geld te verdienen. Al maakte ik dat vervolgens wel op aan de meest nutteloze dingen, zoals snoep. Dat maakt niet uit, ik heb hartstikke veel geleerd van mijn baantjes in de supermarkt en later in de horeca.”

Hoe zien je vakanties eruit?

“Toen ik vrijgezel was, ging ik niet zo vaak op vakantie. Ik ga niet snel alleen op reis. Wel ging ik veel weekendjes weg met mijn vriendinnen. Ik heb nu twee jaar een relatie en we zijn al vijf keer samen op vakantie geweest. Ik ben het dus een beetje aan het inhalen. We gaan het liefst op zonvakantie en zijn dan zeker € 1.000 per persoon kwijt voor een week.”

Wat zou je anders willen doen op financieel gebied?

“Minder eten bestellen. Het is gemak, maar eigenlijk niet nodig. Ik wil mijn studieschuld zo snel mogelijk afbetalen en het liefst meer geld opzij zetten voor de toekomst.”

Heb je spaardoelen of -dromen?

“Een grote droom is om ooit eens een sabbatical te nemen en er een half jaar tussenuit te gaan om te reizen. Het mooiste zou zijn als ik dat samen met mijn vriend kan doen. Ik vind hard werken belangrijk, maar wil ook wat van de wereld zien voor ik aan een gezinsleven begin. Waar ik precies heen wil, weet ik nog niet. Rondtrekken door Azië lijkt me wel wat, maar ik zou ook wel naar Amerika willen.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.