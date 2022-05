De portemonnee van coach Robin (30): “Ik geef gemiddeld € 100 per maand uit aan persoonlijke ontwikkeling”

De portemonnee van...

Naam: Robin

Leeftijd: 30

Woonplaats: Haarlemmerliede

Beroep: coach (ondernemer)

Aantal werkuren per week: nu 6 à 8 uur wegens burn-out en depressie

Omzet voor burn-out en depressie: Gemiddeld € 2400 excl. btw

Inkomsten momenteel:

Omzet: gemiddeld € 750 excl. btw (hiervan maak ik € 250 naar mezelf over)

Broodfonds: € 1400

Zorgtoeslag: € 111 Woont samen met: partner

Beroep partner: militair

Salaris (netto) partner: € 2400 Uitgaven per maand Huur: totaal € 1000, mijn deel is € 400

Gas, water, licht: € 135 (ik betaal de helft)

Gemeentelijke belastingen: € 25 (wegenbelasting auto)

Verzekeringen: € 111 zorgverzekering, € 42 autoverzekering, € 13 overige verzekeringen

Broodfonds: € 80

Boodschappen: € 400 (ik betaal de helft)

Kleding: € 35

Auto inclusief benzine: € 35

Telefoon: € 21

Internet: € 20 (ik betaal de helft)

Uitstapjes: € 145

‘House of deeprelax’-app: € 35 per jaar

Aflossen lening: € 125

Persoonlijke ontwikkeling: € 100

Investeren in crypto/aandelen per maand: € 50 - € 100

Goede doelen: € 5

Spaarbedrag per maand: € 150

Wat houdt je werk als coach in?

“Als coach help ik mensen hun (werk)leven in te richten op een manier die echt bij hun past. Onder andere door uit de dagelijkse ratrace te stappen en minder te werken. Maar ook help ik ze te ontdekken wat hun passie is en hoe ze daarmee voor zichzelf kunnen starten. Dit doe ik middels cursussen, workshops en één op één-trajecten.”

Momenteel werk je maar 6 à 8 uur per week wegens je depressie en burn-out, hoe doe je dat financieel?

“Zo’n 7 maanden geleden raakte ik overspannen en kwam in een depressie terecht. Het gaat nu inmiddels iets beter, maar ik heb nog wel last van overspannenheid. Door gebrek aan energie kan ik maximaal een paar uur per dag werken. En niet al die werkuren zijn betaald. Ik werk voor mezelf en besteed veel tijd aan marketing, bijvoorbeeld het schrijven van nieuwsbrieven en blogs. Die schrijfuren leveren niet direct geld op. Gelukkig ben ik een half jaar voor ik ziek werd, lid geworden van een broodfonds. Het broodfonds waar ik bij zit is een collectief bestaande uit 40 mensen. Ik betaal er € 80 per maand aan. Wanneer er iemand uit de groep ziek wordt en niet meer kan werken, heeft diegene recht op een maandelijks bedrag. Ik krijg momenteel ongeveer € 1400 per maand. Het werkt op basis van vertrouwen, dus ik heb mijn klachten niet hoeven bewijzen.”

Heeft de druk om als ondernemer genoeg geld te verdienen meegespeeld bij het ontwikkelen van burn-outklachten?

“Absoluut. Dat is een van de factoren die ervoor hebben gezorgd dat ik compleet over mijn grenzen heen ben gegaan. Er moest maandelijks genoeg geld binnenkomen. Ook toen ik al last had van flinke vermoeidheid, bleef ik doorwerken. Achteraf gezien had ik eerder moeten stoppen.”

Zou je overwegen om voor een baan in loondienst te gaan, zodat je financiële zekerheid hebt?

“Nee, naar mijn idee moet ik dan teveel vrijheid inleveren. Ik ben hooggevoelig en dat maakt dat ik mijn werkleven graag indeel op een manier die bij mij past en die ik volhoud. Ik kies voor kortere werkdagen en wil graag de vrijheid hebben om een dag niet te werken wanneer dat niet lukt. Dat is me veel waard en wil ik niet inruilen voor financiële zekerheid.”

Voor je ziek werd, was je omzet gemiddeld € 2400 per maand. Kon je hier goed van leven?

“Ik had vaak het gevoel dat ik het niet breed had. Maar ik kon goed rondkomen en een fijn leven leiden. Uiteindelijk is mijn doel wel om meer te gaan verdienen, maar niet door meer uren te gaan werken. Ik heb namelijk liever een leefstijl waarin ik minder geld uitgeef, waardoor ik ook minder hoef te werken. Dit leer ik mijn klanten ook. Wat veel mensen doen is fulltime keihard werken, ook al worden ze daar stiekem ontzettend moe en ongelukkig van. Wat ze vervolgens doen is zichzelf belonen door online te gaan shoppen, ’s avonds eten te bestellen, een dure auto te rijden. Dat zorgt voor een hele korte geluksimpuls, waardoor het misschien lijkt alsof je blij wordt van dat dikke salaris. Maar misschien word je wel veel gelukkiger van een leven waarin je minder hard en veel werkt. En dat kan wanneer je al die onnodige uitgaven niet meer doet. Dat weten veel mensen niet, omdat ze zichzelf gevangen houden in die leefstijl.”

Hoe zorg jij ervoor dat je het redt met minder geld?

“Ik ben gaan kijken waaraan ik onnodig veel geld uitgaf, en dat bleek op veel vlakken zo te zijn. Mijn vriend en ik zijn kleiner gaan wonen, zodat onze woonlasten lager zijn. Ik beloon mezelf niet meer met spullen en kleding. En ik doe minder uitgaven uit gemakzucht, zoals een koffie to go of het bestellen van eten. Dat scheelt ontzettend veel geld.”

Welke uitgaven vind je wél echt het geld waard?

“Ik geef gemiddeld € 100 per maand uit aan persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn boeken, cursussen of workshops. Laatst heb ik bijvoorbeeld een ademhalingssessies gevolgd. Op zakelijk gebied heb ik bijna € 10.000 uitgegeven aan een businesscoach. Aan haar heb ik ontzettend veel gehad. Daarnaast betaal ik voor de app House of deeprelax. Middels deze app doe ik meditaties en yoga nidra. Allemaal uitgaven die ik doe voor mijn persoonlijke groei en waarbij ik heel veel baat heb.”

Je lost maandelijks een lening af. Waar heb je geld voor geleend?

“Ik heb geld geleend bij een bekende van mij omdat ik graag een traject bij een businesscoach wilde doen. Dat ging om een paar duizend euro en dat betaal ik nu maandelijks af.”

Je investeert in aandelen en crypto. Kun je daar iets over vertellen?

“Ik ben in 2017 begonnen met een klein bedrag in bitcoin. Daar heb ik toen jarenlang niks mee gedaan. De laatste jaren, sinds bitcoin stijgt, ben ik me er meer in gaan verdiepen. Nu beleg ik maandelijks tussen de € 50 en € 100. Ik heb niet een specifiek doel met de winst die ik hoop te behalen, maar zie dat meer als een soort spaargeld. Ik heb nog niet zoveel pensioen opgebouwd, dus het zou mooi zijn als dit daarvoor kan dienen.”

