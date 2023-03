De portemonnee van Cynthia (35): “Ik gaf geld, bedoeld voor vaste lasten, uit aan onnodige dingen”

De portemonnee van...

Naam: Cynthia

Leeftijd: 35 jaar

Woonplaats: Rotterdam

Beroep: Teamleider supermarkt

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 2661 Woont samen met: vriend Dennis

Salaris (netto) partner: € 3114

Beroep partner: IT’er Uitgaven per maand (alle bedragen zijn door de helft gedeeld in verband met samenwonen) Huur: € 560

Gas, water, licht: € 88

Gemeentelijke belastingen: € 95

Verzekeringen: € 165

Boodschappen: € 250

Kleding: € 200

Auto en openbaar vervoer: € 150

Telefoon: € 25

Internet en tv: € 77

Overige abonnementen: € 12

Sporten: € 45

Uitstapjes: € 120

Vakantie: € 150

Overige uitgaven: € 100 (kapper), € 50 (eten bestellen), € 12 (glazenwasser), € 50 hobby’s Totaal uitgaven: € 2149 Spaarbedrag per maand: € 500

Spaarsaldo: € 13.400

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik ben er trots op, want ik heb best wat stappen gemaakt. Ik werk al lang voor dezelfde supermarkt en ben onderaan de ladder begonnen. Na een tijd werd opgemerkt dat ik kwaliteiten heb op het gebied van motiveren en leidinggeven. Langzaamaan heeft me dat mijn huidige functie als teamleider opgeleverd. Ik verdien nu een stuk meer dan aan het begin.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Ja, ik heb zelfs professionele hulp gekregen. Van huis uit heb ik nooit geleerd hoe ik goed met geld moest omgaan. Toen ik uit huis ging, maakte ik al snel een potje van mijn financiële situatie. Ik gaf geld uit als water, leende maximaal bij en maakte gebruik van achteraf betalen bij webshops. De rekeningen die dan volgden, betaalde ik niet altijd op tijd. In die periode ging ik samenwonen met mijn ex en namen we een gezamenlijke betaalrekening. Daarvan heb ik misbruik gemaakt. Ik gaf het geld, bedoeld voor vaste lasten, regelmatig uit aan onnodige dingen. We hadden daar vaak ruzie over, maar toch lukte het niet om ermee te stoppen. Uiteindelijk strandde die relatie, mede omdat hij me op dit gebied niet kon vertrouwen. Toen zag ik in dat het zo niet verder kon en heb ik hulp gezocht. Van een coach leerde ik hoe ik wél met geld moet omgaan. Nu vind ik sparen zelfs leuk.”

Hoe gaat dat in je huidige relatie?

“Heel goed. Ik ben zelfs de verstandigste van ons twee. Ik hou goed bij wat erin komt en eruit gaat en zal nooit meer een rekening te laat betalen. Op mijn initiatief hebben we verschillende potjes op onze spaarrekening, zodat we gericht voor de toekomst kunnen sparen, bijvoorbeeld voor een koophuis.”

Ben je ook bezig met besparen?

“Ja, ik kijk altijd waar het goedkoper kan. Op alle gebieden: van boodschappen tot vakanties. Een goede aanbieding vinden, geeft een kick. Voor de jaarwisseling was ik druk in de weer met het vergelijken van zorgverzekeringen. Als ik eerlijk ben, is er ook een boel waarop we nog zouden kunnen besparen, hoor. We bestellen vaak eten, ik ga om de zes weken naar de kapper... dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Het gaat mij om de balans. Als je hard werkt, moet je ook kunnen doen waar je blij van wordt.”

Je besteedt € 50 per maand aan hobby’s. Wat zijn dat voor hobby’s?

“Muziek is mijn lust en mijn leven. Mijn vriend en ik spelen allebei meerdere instrumenten en ik zing graag. We investeren graag in alles wat daarmee te maken heeft. Laatst heb ik een dure microfoon gekocht, maar daar ben ik zo blij mee. Ook gaan we graag naar metalfeesten en concerten. Dat mag best wat kosten.”

Wat zijn je spaardoelen, naast een koophuis?

“Een van onze spaarpotjes op de rekening is voor een bruiloft. Vorige zomer heeft mijn vriend me ten huwelijk gevraagd. Die bruiloft hoeft echt geen € 30.000 te kosten, met een kleiner budget kun je er ook iets leuks van maken. Lekker eten en een goede band vinden we wel belangrijk, en dat zal al best wat kosten. En ik wil natuurlijk ook een mooie jurk. Als ik heel eerlijk ben, heb ik me er nog niet goed in verdiept. We hebben er ook geen haast mee.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“Mijn schoonmoeder woont in Spanje. Ideaal, want zo hebben we altijd een gratis vakantieadresje, hoeven we alleen vliegtickets te kopen. Daarvan hebben we al vaak gebruikgemaakt. Vakanties zijn tegenwoordig namelijk zo duur. Ik vind het zonde om daar een groot deel van ons spaargeld aan uit te geven. We doen het wel hoor, want we kunnen ook niet iedere keer bij mijn schoonmoeder aankloppen. De laatste keer gingen we met het vliegtuig naar Kreta en zaten we tien dagen in een viersterrenhotel. Dat kostte zeker € 1000 per persoon.”

Stuur je snel een Tikkie?

“Ik vind dat wel een hele handige app, ja! In het verleden, toen ik minder goed met geld omging, was ik vaak degene die hier niet netjes mee omging. Dan schoten vrienden iets voor, en betaalde ik het nooit terug. Ik schaam me als ik daarop terugkijk. Daarom ben ik er nu best wel strikt in. Alles netjes door de helft, dat vind ik het prettigst.”

