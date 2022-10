De portemonnee van Danielle (56): “Door de inflatie kan ik niet meer sparen, terwijl ik een flink pensioengat heb”

De portemonnee van...

Naam: Danielle

Leeftijd: 56

Woonplaats: Voorschoten

Beroep: secretaresse bij een praktijk voor (sport)fysiotherapie

Aantal werkuren per week: 25

Salaris (netto): € 1544,99

Overige inkomsten: vakantiegeld € 86,65, huurtoeslag: € 213, zorgtoeslag: € 112, af en toe een mystery-shopping bedrag (Secret View) € 25 Uitgaven per maand Huur: € 639

Gas, water, licht: € 85

Gemeentelijke belastingen: € 96,42

Verzekeringen: zorgverzekering € 133,70 + afbetalen eigen risico € 50, uitvaartverzekering € 11,16, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering € 10,07

Boodschappen: € 100

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 300

Telefoon: € 10

Internet en tv: € 37,75

Overige abonnementen: Plus magazine € 5

Huisdieren: € 25

Uitstapjes: € 30

Vakantie: € 70

Overige uitgaven: eens in de drie maanden naar de sauna € 14,50 Spaarbedrag per maand: € 0

Saldo op spaarrekening: € 15.150

Ben je blij met je salaris?

“Nee. Ik werk nu 7,5 jaar voor mijn huidige werkgever. Ik heb al die jaren geen salarisverhoging gehad, hij doet niet aan inflatie-correctie en ik bouw geen pensioen op. Ruimte voor een gesprek is er nauwelijks. Er is geen CAO, dus mijn baas kan de salarissen zelf bepalen. Toen ik hem vertelde dat ik op zoek ging naar een andere baan, wilde hij ineens toch voor mijn pensioen betalen. Dat was in het voorjaar en inmiddels is het nog steeds niet geregeld. Ik ben het zat, dus ik ben aan het solliciteren.”

Heb je nu moeite om maandelijks rond te komen?

“Ik red het, maar alles wordt duurder. Ik houd iedere maand onder de streep minder over. Het lukt me inmiddels niet meer om maandelijks te sparen. Mijn abonnement op de sportschool heb ik opgezegd om te bezuinigen. Mijn redding is dat ik iedere maand een oudere dame help in de huishouding en daarvoor betaald krijg. Dat geeft wat lucht.”

Voor gas, water en licht betaal je maar € 85. Heb je een vast contract?

“Ja, ik heb mijn contract gelukkig vorig jaar voor drie jaar vastgezet. Ik maak me nu wel al zorgen om die periode erna. Ik weet namelijk niet wat het dan gaat kosten, en ik zou écht niet weten waar ik het geld vandaan moet halen als ik ineens rekeningen van honderden euro’s krijg. Ik wil mijn spaargeld liever niet aanbreken, want dat is een deel van mijn pensioen. Gelukkig is dat voorlopig nog niet aan de orde. Ik heb wel op andere gebieden last van de inflatie. De boodschappen kosten meer, mijn zorgverzekering is duurder geworden, de benzineprijzen zijn torenhoog. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder. Ze is 85 jaar en dement. Ik moet haar regelmatig rondrijden naar haar zorgverleners. Ze kan zich immers niet zelf vervoeren. Daarom ben ik momenteel veel kwijt aan benzine.”

Je besteedt maar € 100 per maand aan boodschappen. Hoe doe je dat?

“Ik eet veel bij mijn moeder. In de tijd dat mijn vader overleed, 25 jaar geleden, was het vaak andersom. Dan kwam mijn moeder bij ons eten. Ik woonde toen nog met mijn kinderen en mijn ex. Nu eet ik dus veel bij haar en dan kook ik. We betalen om en om. Daarnaast houd ik de kosten laag door veel op aanbiedingen te letten en ik maak gebruik van de app Too good to go. Voor € 4 of € 5 haal ik grote boodschappenpakketten op waarmee ik dagenlang doe. Daar maak ik echt een sport van.”

Je bent 12 jaar geleden gescheiden. Bracht dat financiële moeilijkheden met zich mee?

“Nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit geldzorgen gehad in die tijd. Mijn man verdiende goed, maar kon niet met geld omgaan en gaf alles in dezelfde vaart weer uit. Ik was degene die onze financiën bijhield en ik zorgde dat ik zelf niks tekort kwam. Niet dat ik van de situatie profiteerde, hoor, ik heb namelijk ook altijd gewerkt én voor de kinderen gezorgd.”

Je geeft € 25 per maand uit aan huisdieren, wat voor dieren heb je?

“Ik heb een poes. Maandelijks koop ik één baal kattenbakvulling van € 11 en de rest gaat naar eten: brokjes, natvoer en snoepjes. Het is een oud beestje en ze eet niet zo goed meer. Soms eet ze ineens wél en gaan er twee zakjes natvoer per dag in. Dat zijn dubbele kosten, maar dat vind ik niet erg. Ik ben allang blij dat ze eet. Tot nu toe hoefde ik gelukkig nog niet vaak met haar naar de dierenarts. Mocht dat wel gebeuren in de toekomst, dan heeft mijn moeder al aangeboden dat ze de rekening wil betalen.”

Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Ik ga altijd zo goedkoop mogelijk op vakantie. Dit jaar ben ik voor € 400 een week naar Macedonië geweest. In november ga ik nog een weekje met mijn dochter naar Egypte. Dat doe ik van mijn spaargeld en ik ben heel blij dat dit nog kan.”

Zijn je kinderen het huis uit?

“Mijn zoon is 32 en getrouwd. Mijn dochter is pas sinds vorig jaar oktober uit huis, zij is 28. Het was voor haar best lastig om aan een woning te komen. Ze stond ruim zes jaar ingeschreven voordat ze in aanmerking kwam voor een huurwoning. Ze zou daar gaan samenwonen met haar vriend, maar een week voordat ze de sleutel kregen ging de relatie uit. Nu woont ze er alleen. Gelukkig kan ze dat betalen. Of ik last heb van het empty nest syndrome? Nee, hoor. Ik heb al die jaren gezorgd en zorg nu nog steeds voor mijn moeder. Ik vind het wel lekker om alleen te wonen.”

Je hebt een mooi bedrag op je spaarrekening. Heb je daar plannen mee?

“Ik heb een pensioengat van 7,5 jaar, dus daar is het voor bestemd. Ook wil ik er in de toekomst een auto van kopen. Ik heb mijn vorige auto verkocht en rij nu een private lease-auto, maar ik zou er graag weer eentje bezitten.”

De feestdagen komen eraan: hoe doe je dat financieel?

“Sinterklaas vieren we niet meer en met kerst komen de kinderen meestal bij mij eten. De andere kerstdag ben ik vaak alleen, maar dat vind ik niet erg. Als de kinderen komen, dan haal ik iets lekkers te eten in huis en ik geef ze ook altijd wel een cadeautje. Ik heb daar geen geldstress van. Ik voel geen druk om veel geld uit te geven aan het diner of die cadeaus.”

