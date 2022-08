De portemonnee van Elisabeth (52): “Als onze woning in de Randstad zou staan, zou-ie meer dan een miljoen kosten”

De portemonnee van...

Naam: Elisabeth

Leeftijd: 52 jaar

Woonplaats: Hoogeveen

Beroep: medewerker klantcontact overheid

Aantal werkuren per week: 36 uur

Salaris (netto): € 2450 Woont samen met: Hilde

Beroep partner: inspecteur

Salaris (netto) partner: € 2300 Uitgaven per maand Hypotheek: € 570

Gas, water, licht: € 170

Gemeentelijke belastingen: € 34

Verzekeringen: € 210 (WA, overlijdensverzekering en zorgverzekering van € 180)

Boodschappen: € 300

Kleding: € 150

Auto en openbaar vervoer: € 400

Telefoon: € 43

Internet en tv: € 36

Overige abonnementen: € 35

Huisdieren: € 75

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 150

Goede doelen: € 15

Overige uitgaven: € 150 (huis- en tuininrichting en andere hobby's)



Spaarbedrag per maand: € 150

Saldo op spaarrekening: € 1500

Ben je blij met je salaris?

“Ja, ik vind mijn salaris helemaal niet gek. Ik heb namelijk mijn hbo niet afgemaakt. Ik heb wel een mbo-diploma, maar die opleiding was voor heel iets anders dan ik nu doe, namelijk agogisch werk (jongerenwerk). Ik denk dat mijn salaris heel gemiddeld is en dat ik elders niet beter kan verdienen. Hoewel ik wel een beetje achteruit ben gegaan sinds ik een nieuwe baan heb.”

Vertel!

“Ik heb 15 jaar in de recruitment gezeten. Sinds twee maanden heb ik een nieuwe baan. Ik werk nu bij de overheid. Mijn salaris is nu iets lager, maar dat had ik ervoor over. Ik was helemaal klaar met mijn vorige baan. Ik vond het bedrijf niet leuk meer en de uitdaging was weg. Ik moet nog 15 jaar werken tot aan mijn pensioen en besefte me dat ik die jaren niet meer in dat wereldje wilde besteden. Gelukkig is de arbeidsmarkt op dit moment heel gunstig. Daardoor heb ik helemaal niet veel hoeven solliciteren. Ik heb er zelfs weinig voor hoeven doen. Ik werd namelijk op LinkedIn benaderd door iemand van het bedrijf. Inmiddels heb ik een jaarcontract en is de intentie er om me hierna een vast contract te geven. Ik ben dus hartstikke blij dat ik deze spannende stap gezet heb.”

Hoe verdelen je partner en jij de financiën?

“We laten alles op één rekening binnenkomen. Daar halen we ieder elke maand € 250 van af. Daar kopen we leuke dingen voor onszelf van, bijvoorbeeld kleding. Over die uitgaven hoeven we naar elkaar geen verantwoording af te leggen. Zo houd ik van klussen en knutselen en steek ik graag geld in gereedschap.”

Ben je iemand die zuinig leeft of mag geld van jou wel rollen?

“Ik geef niet zo makkelijk geld uit. Mijn partner is daar makkelijker in. Als ik alleen zou wonen, zou ik veel spaarzamer zijn. Ik heb niet zoveel nodig. Zo hebben mijn ouders me ook opgevoed, zij waren altijd heel zuinig. Ook weet ik goed hoe het is om wat krapper bij kas te zitten. In mijn studententijd had ik weinig geld, maar ook in mijn eerste werkjaren. Ik verdiende niet veel, waardoor het echt passen en meten was. In die periode kocht ik veel tweedehands kleding en at ik vaak dagen achter elkaar hetzelfde, maar dat vond ik helemaal niet erg. Tweedehands kopen doe ik nog steeds graag, waar mijn partner liever alles nieuw koopt.”

Ben je blij met het bedrag op je spaarrekening?

“Nee. We hadden meer, maar zijn twee jaar geleden verhuisd. We hebben hard gespaard om dat huis te kunnen kopen en hebben sindsdien bijna al ons spaargeld in het huis gestoken. Elke keer als we weer een paar duizend euro op de rekening hebben, kijken we hoe we het in het huis kunnen investeren.”

Hebben jullie flink moeten overbieden op de woning?

“We hebben € 17.500 overboden. Vergeleken met de biedingen die in de Randstad gedaan worden, valt dat erg mee. We wonen nu in een mooi, ruim huis met twee badkamers en een grote tuin met vrij uitzicht over de akkers. Als je dit huis zou neerzetten in de Randstad zou-ie meer dan een miljoen kosten. Wij hebben er € 302.500 voor betaald.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“De laatste jaren gaan we niet zoveel meer op vakantie. Voorheen gingen we regelmatig een weekendje weg, maar sinds we ons huis hebben gekocht steken we ons geld liever daarin. Als we gaan blijven we dichtbij huis. We hebben namelijk een hondje en die moet mee. Vliegen zit er dus niet in.”

Welke bespaartip pas je zelf al toe?

“Ik gooi nooit iets weg. Daar is mijn partner niet blij mee. ‘Als je iets een jaar niet in je handen hebt gehad, moet je het weggooien’, zegt zij altijd. Ik denk juist altijd dat ik iets ooit nog wel kan gebruiken. Ik baal als ik iets nodig heb, wat ik eerder heb weggegooid. Daardoor verzamel ik veel, maar zo hoef ik ook niet vaak iets nieuw te kopen.”

