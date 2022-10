De portemonnee van Elly (68): “Ik eet vaak samen met andere mensen om kosten te besparen, we pluizen alle folders uit”

De portemonnee van...

Naam: Elly

Leeftijd: 68 jaar

Woonplaats: Ede

Beroep: met pensioen, na 40 jaar als voedingsvoorlichter te hebben gewerkt



Inkomen (netto): € 1261,52 AOW en € 101,05 pensioen

Eventuele overige inkomsten: € 112 zorgtoeslag Uitgaven per maand Hypotheek en VVE: € 236

Gas, water, licht: € 225

Gemeentelijke belastingen: € 55

Verzekeringen: € 325 (ziektekosten, reisverzekering en huisverzekering)

Eigen risico: € 385 per jaar

Tandartskosten: € 104 per jaar

Boodschappen: € 280

Kleding: € 25

Auto: € 70

Telefoon, internet en tv: € 95

Overige abonnementen: € 4

Uitstapjes: € 20

Vakantie: € 500 à € 600 per jaar

Goede doelen: € 15 Spaarbedrag per maand: € 50

Spaarsaldo: € 1000

Ben je tevreden met je financiële situatie?

“Ja, dat ben ik. Na mijn scheiding in 2005 heb ik de keuze gemaakt om het grootste gedeelte van het geld dat ik toen had in een appartement te stoppen. Hierdoor heb ik nu een hele lage hypotheek. De VVE-kosten zijn zelfs hoger dan de hypotheek zelf. Dit maakt dat ik nu ik met pensioen ben, nog steeds goed kan rondkomen. Ik krijg AOW en een klein pensioen van mijn overleden ex-man. Samen met mijn zorgtoeslag is dat mijn inkomen.”

Heb je nooit te weinig geld aan het einde van de maand?

“Nee. Ik ben opgegroeid in de jaren vijftig en zestig. In die tijd was er heel weinig geld. Van mijn ouders en later ook op school heb ik geleerd om zuinig met geld om te gaan. Ik denk dat veel mensen van mijn leeftijd dat herkennen. Wij leerden: eerst sparen en dan uitgeven. Door die mentaliteit heb ik nooit geldstress.”

Heb je op andere momenten in je leven geldzorgen gehad?

“Niet echt. Ik werkte altijd voor mezelf als voedingsvoorlichter. Ik verdiende niet veel. Maar op het moment dat ik weinig inkomen had, zocht ik er andere baantjes bij. Als zzp’er was ik niet verzekerd en ook sparen voor je pensioen was vroeger niet gebruikelijk. Over mijn pensioen dacht ik pas na toen ik richting de 65 jaar ging: hoe ga ik straks eigenlijk rondkomen? Uiteindelijk kwam dat pensioen eerder dan verwacht. Door corona ging in maart 2020 de boel op slot. Ik kon niet meer werken, dus mijn inkomen stopte. Ik was helemaal nog niet van plan om te stoppen met werken, want ik had het prima naar mijn zin, maar corona dwong me ertoe. Een maand later startte mijn AOW. Inmiddels heb ik het prima naar mijn zin als gepensioneerde. Ik heb zoveel hobby’s. Van lezen tot breien en van tuinieren tot koken: ik vermaak me wel!”

Heb je last van de inflatie?

“Mijn tarief voor gas en elektra is de afgelopen tijd wel omhoog gegaan. Ik ben niet bang dat het nóg veel hoger wordt komende winter, omdat ik qua verbruik onder het plafond zit. Ik ben wel alert op dat verbruik. Er zal bij mij geen lamp branden als dat niet nodig is. Even alert ben ik wanneer ik boodschappen doe, ik let altijd op aanbiedingen. Ik heb een groepje mensen om me heen met wie ik vaak samen eet om kosten te besparen. Wij leggen ook de folders van de supermarkten bij elkaar. Mijn ultieme bespaartip? Ik gebruik nog altijd contant geld. Ik pin nooit. Dat is misschien ouderwets, maar zo geef ik nooit te veel uit. Ik loop er wel tegenaan dat Geldmaten steeds vaker verdwijnen of leeg zijn. En in coronatijd raadden ze het gebruik van contant geld af. “Ik heb geen pinpas”, zei ik dan gewoon bij de kassa. Dan moesten ze wel. Ik vind het voor de ouderen heel belangrijk dat contant geld niet verdwijnt.”

Hoe zien je vakanties eruit?

“Gemiddeld ga ik drie keer per jaar een weekend weg en twee weken op vakantie in de zomer. Ik ga het liefst naar een camping, dat hoeft niet zoveel te kosten. Vliegen doe ik nooit. Ik heb meerdere mensen om me heen met een eigen caravan. Mijn grote droom is om zelf ooit een eigen camper te hebben.”

Ben je tevreden met je spaarsaldo?

“Ik had een aardig buffertje op mijn spaarrekening, maar moest vorig jaar ineens mijn tuin kopen. Ik huurde die tuin, maar dat kon door omstandigheden niet meer. Toen heb ik gevraagd of ik de grond kon kopen. Ik ben namelijk gek op tuinieren en anders zou ik alleen een klein balkonnetje overhouden. Dat kon gelukkig, maar hierdoor heb ik nu niet veel spaargeld meer. Ik moet weer opnieuw beginnen. Dat terwijl veel apparatuur in mijn huis, zoals de vaatwasser en de koelkast, langzaamaan aan vervanging toe is. Hopelijk red ik het er nog een paar jaar mee.”

De feestdagen komen er weer aan: hoeveel geld geef jij uit aan cadeautjes?

“Niks! Wij hebben de cadeautjes afgeschaft in de familie. We zijn gezellig samen, eten lekker en doen spelletjes. Iedereen neemt een hapje of een drankje mee om de kosten te verdelen. Cadeaus zijn wat ons betreft onnodig. Je geeft elkaar dan namelijk toch vaak prulletjes. Geven om het geven. Aan andere commerciële toestanden, zoals Black Friday, doe ik ook niet mee.”

