De portemonnee van Emmy (33): “Qua salaris kan je beter in een huisartsenpraktijk werken”

De portemonnee van...

Naam: Emmy

Leeftijd: 33

Woonplaats: Middelburg

Beroep: doktersassistent

Aantal werkuren per week: 36

Salaris (netto): € 2300 Uitgaven per maand Huur en hypotheek: € 767

Gas, water, licht: € 225

Gemeentelijke belastingen: € 35

Verzekeringen: € 285

Boodschappen: € 350

Kleding: € 50

Auto (incl. benzine): € 100

Telefoon: € 16

Internet en tv: € 47

Overige abonnementen: € 35

Sporten: € 28

Huisdieren: € 40

Uitstapjes: € 15

Vakantie: € 0

Goede doelen: € 15

Overige uitgaven: € 140

Totale uitgaven: € 2140 Spaarbedrag per maand: € 150

Spaarsaldo: € 5045

Je werkt in een ziekenhuis als doktersassistent. Ben je tevreden met je inkomen?

“Qua salaris kan je als doktersassistent beter in een huisartsenpraktijk gaan werken, die vallen onder een andere CAO. Toch ben ik niet van plan om van baan te veranderen, want ik vind mijn werk en mijn collega’s hartstikke leuk. Ik was vroeger verzorgende in de ouderenzorg, maar ik vond het heel zwaar om wisselende uren en nachtdiensten te werken. Toen heb ik een tijdje bij een opticien gewerkt, maar ik kwam er al snel achter dat dingen verkopen aan mensen niet aan mij besteed is. Nu zit ik op de afdeling oogheelkunde helemaal op mijn plek.”

Je hebt een koophuis. Heb je dat alleen gekocht?

“Ik woon sinds een half jaar alleen, mijn partner en ik zijn uit elkaar gegaan. Hij heeft me uitgekocht en met wat hulp van mijn ouders heb ik een eigen huis kunnen kopen. Ik ben heel blij dat ik nu niet voor veel geld hoef te huren. Het is een fijne plek.”

Heb je weleens financiële zorgen gehad?

“Toen ik bezig was met het kopen van dit huis heb ik weleens wakker gelegen. Dan lag ik te rekenen, omdat ik bang was dat ik een kostenpost was vergeten in mijn financiële overzicht. Gelukkig klopt het allemaal en kan ik goed rondkomen.”

Je geeft geen geld uit aan vakanties. Ga je niet weg?

“Nee, dit jaar niet. Ik ben aan het sparen voor een nieuwe badkamer en daarna is de tuin nog aan de beurt. Dan moet je keuzes maken. Als het weer kan, wil ik wel weer weg, want mijn vakantie viel nu precies in de weken dat het zoveel regende. Ik heb de zon wel een beetje gemist.”

Je hebt vast veel spullen nodig voor je nieuwe huis. Moet alles nieuw zijn of koop je ook dingen tweedehands?

“Vroeger kocht ik vaak nieuwe dingen, maar tegenwoordig vind ik het juist leuk om op Marktplaats te speuren. Waarom zou je er de volle mep voor betalen als het ook voor een leuk prijsje kan? Zo heb ik laatst een tv-kastje gekocht en opnieuw geschilderd. En van een collega heb ik een loungeset voor in de tuin gekregen, daar ben ik echt heel blij mee.”

Let jij op wat je in je mandje gooit in de supermarkt?

“Ik ga niet vijf winkels af om zo goedkoop mogelijk boodschappen te doen, maar ik maak wel een weekmenu op basis van wat er die week in mijn supermarkt in de aanbieding is. Verder koop ik eigenlijk alles van het huismerk, behalve producten als wasmiddel. Dat koop ik op voorraad als het in de aanbieding is. Verder eet ik regelmatig groenten uit mijn moestuintje. Dat is goedkoop, maar ook gewoon een leuke hobby.”

Koop je graag nieuwe kleren?

“Ik denk dat ik elke maand wel iets bestel. Daarnaast ga ik twee keer per jaar wat uitgebreider winkelen. Miskopen doe ik niet vaak, al hangen er wel een paar felgekleurde jurkjes in mijn kast die ik zelden draag. Die bleken toch net iets te kort en dat vind ik onhandig op de fiets.”

Wat is jouw ultieme bespaartip?

“Het belangrijkste is dat je een goed overzicht hebt van wat er binnenkomt en wat je uitgeeft. Zo kwam ik er een tijdje geleden achter dat ik toch best veel geld uitgaf aan boodschappen. Daarom let ik nu beter op de aanbiedingen. En wees realistisch, je kunt niet altijd alles in één keer doen. Mijn ouders hebben me geleerd om te sparen en geen geld uit te geven dat je niet hebt.”

Om privacyredenen is de naam in dit interview gefingeerd.