De portemonnee van Esther (62): “Ik winkel bij de goedkoopste supermarkt en koop alleen wat ik écht nodig heb”

De portemonnee van...

Naam: Esther

Leeftijd: 62 jaar

Woonplaats: Emmen

Beroep: administratief medewerker

Aantal werkuren per week: 24

Salaris (netto): € 1.632

Pensioen overleden partner: € 260 Totaal inkomen: € 1.892 Uitgaven per maand Gas, water, licht: € 286

Gemeentelijke belastingen: € 55

Verzekeringen: € 297

Boodschappen: € 350

Kleding: € 50

Auto (incl. benzine): € 90

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 70

Overige abonnementen: € 20

Huisdieren: € 15

Uitstapjes: € 20

Vakantie: € 20

Goede doelen: € 10

Overige uitgaven: € 200 (cadeautjes, hobby’s)

Totaal uitgaven: € 1.503 Spaarbedrag per maand: € 300

Saldo op spaarrekening: € 35.000

Ben je tevreden met je inkomen?

“Op dit moment wel, maar het is spannend of ik over een tijdje nog wel een inkomen heb. Ik ben een paar maanden geleden met een nieuwe baan gestart, maar ik zit op dit moment thuis met burn-outklachten. Het is dus maar de vraag of ze mijn contract straks verlengen. Dat ik overspannen ben, komt denk ik doordat de baan die ik heb iets te hoog gegrepen is. Vanwege de mantelzorg voor mijn inmiddels overleden man heb ik vijf jaar lang nauwelijks kunnen werken. In de tussentijd is er veel veranderd in mijn vakgebied. Ik vind het moeilijk om toe te geven, maar ik krijg al die nieuwe technische systemen op mijn leeftijd gewoon niet snel genoeg meer onder de knie. Ik ben nu aan het nadenken of er een baan is die beter bij me past.”

Je hebt geen hypotheek meer. Heeft dat met het overlijden van je man te maken?

“Klopt, we hadden een overlijdensrisicoverzekering waardoor onze hypotheek nu helemaal afgelost is. Het geeft me rust dat ik, wat er ook gebeurt, in het huis kan blijven wonen waar we samen zo gelukkig waren. Het is nu drie jaar geleden dat hij is overleden en ik mis hem nog iedere dag.”

Is je uitgavepatroon veranderd sinds je man er niet meer is?

“Ja, we hadden bijvoorbeeld twee kranten- en een een paar tijdschrift-abonnementen, want mijn man las graag. Op Libelle na heb ik alles opgezegd, want ik kom er helemaal niet aan toe om zoveel te lezen. We waren ook lid van een paar loterijen, dat heb ik ook stopgezet. Mijn man vond het leuk om daaraan mee te doen, maar ik vond het altijd geldverspilling. Hij was sowieso niet zo handig met geld. Toen we trouwden, kwam hij met een schoenendoos met losse papieren aan. Dat was zijn administratie.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Toen mijn man na twee jaar ziekte een uitkering kreeg en ik steeds minder kon werken vanwege de mantelzorg, hebben we het vier jaar lang financieel heel zwaar gehad. We hadden een mooie spaarpot voor later, maar deze periode heeft ons veertigduizend euro gekost. Vergeleken met veel andere Nederlanders heb ik denk ik nog steeds een mooi bedrag op mijn spaarrekening staan, maar toch maak ik me zorgen. Als ik straks zonder werk kom te zitten of de auto gaat kapot, dan teer je snel in.”

Let jij op de kleintjes als je boodschappen doet?

“Vroeger lette ik eerlijk gezegd niet zo op de prijzen in de supermarkt, maar de laatste jaren ben ik prijsbewuster geworden. Ik winkel bij de goedkoopste supermarkt, check eerst de aanbiedingen en koop alleen wat ik écht nodig heb. Maar ja, met die prijzen van tegenwoordig geef je ook veel geld uit als je oplet. Boodschappen zijn echt schandalig duur geworden.”

Je zet weinig geld opzij voor reizen. Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Meestal ga ik in het voorjaar of in de nazomer op bezoek bij een vriendin in Duitsland. Ik kan dan bij haar logeren en betaal alleen een hotelovernachting voor de heen- en terugreis. Ik vind het leuk om even in een andere, natuurrijke omgeving te zijn, maar een luxueuze vakantie hoeft van mij niet. Gewoon een hapje eten in een eetcafé is ook gezellig en een stuk authentieker dan al die dure restaurants.”

Van welke uitgaven word je gelukkig?

“Ik vind niets ontspannener dan wroeten in mijn tuin, dus aan planten en bloemen geef ik best veel geld uit. Daarnaast vind ik het leuk om te knutselen. Breien, haken, knopen: ik maak van alles en nog wat. Nu ben ik bezig met plantenhangers. Af en toe verkoop ik mijn creaties, maar meer dan kostendekkend is dat niet. Dat maakt ook niet uit, het is gewoon leuk om een ander blij te maken met iets wat je met je eigen handen gemaakt hebt.”