De portemonnee van Eugenie (60): “Als alleenstaande moeder had ik het zwaar, maar meer alimentatie wilde ik niet”

De portemonnee van...

Naam: Eugenie

Leeftijd: 60 jaar

Woonplaats: Almelo

Beroep: manager in de zorg

Aantal werkuren per week: gemiddeld 42 uur (wordt 36 uur betaald)

Salaris (netto): € 3100 Uitgaven per maand Hypotheek: € 758

Gas, water, licht: € 110

Gemeentelijke belastingen: € 107

Verzekeringen: € 199 (incl. zorgverzekering)

Boodschappen: € 310

Kleding: € 200

Auto (incl. benzine en beurt): € 240

Telefoon: € 43

Internet en tv: € 60

Overige abonnementen: € 65

Uitstapjes: € 90

Vakantie: € 2000 per jaar (reserveren € 168 per maand)

Overige uitgaven: € 150 (onderhoud huis)



Spaarbedrag per maand: € 600

Saldo op spaarrekening: € 4000 voor onverwachte uitgaven, € 4500 voor onderhoudskosten aan de 10-jarige auto, € 8000 voor onderhoud aan het huis, € 4000 voor een weekend weg met de kinderen en kleinkinderen

Heb je altijd in de zorg gewerkt?

“Nee, zeker niet. Ik ben begonnen als directiesecretaresse. Daarna ben ik in de verkoop gerold. Ik deed al veel vrijwilligerswerk in de zorg en op een gegeven moment heb ik de beslissing genomen om dit fulltime te gaan doen.”

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik kan er prima van rondkomen en ik houd zelfs geld over om te sparen. Wel krijg ik maar 36 uur uitbetaald, terwijl ik er gemiddeld 42 werk. Die overuren niet maken, lukt meestal niet. Ik heb de verantwoordelijkheid over zes teams en kan niet zomaar weggaan. Maar ik doe mijn werk met hart en ziel. Ik vind het leuk en wordt gewaardeerd. Dat is het allerbelangrijkste.”

Veel mensen vinden dat medewerkers in de zorg wel wat meer mogen verdienen, hoe denk jij daarover?

“Ik vind dat onregelmatige diensten wel goed betaald worden. Wel vind ik dat er meer fulltime contracten moeten worden vergeven. Bij ons werken veel mensen maar 24 uur, meer uren krijgen ze niet aangeboden. Als je alleenstaand bent, kom je vaak niet van dat salaris rond. Dat vind ik wel kwalijk.”

Heb je wel eens geldzorgen gehad?

“Ja, zeker. Toen ik net gescheiden was, moest ik twee jonge kinderen alleen opvoeden. Mijn kinderen zijn nu volwassen, 34 en 36 jaar, maar toen waren ze 6 en 8. Dat was een hele moeilijke periode. Ik werkte destijds als verkoopmedewerker, kreeg niet veel betaald en moest ook op koopavonden werken. Ik kreeg ook weinig alimentatie. Dat wilde ik zelf, want ik wilde mijn eigen broek kunnen ophouden. Tegenwoordig heb je ook veel meer subsidiemogelijkheden, die waren er toen niet. Ik ben in die tijd altijd blijven werken, maar dat vond ik moeilijk. Hierdoor kon ik er niet altijd voor mijn kinderen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik destijds fouten heb gemaakt, maar dat had ik misschien ook gedaan als ik meer had verdiend. Toch had ik het graag wat ruimer gehad, want het was erg lastig. Maar ik ben er wel trots op dat mijn kinderen hele fijne mensen zijn geworden en dat ik nooit mijn hand heb opgehouden. En ik werd er creatief van: we konden dan wel niet op vakantie, maar dan bedacht ik iets anders leuks, zoals picknicken in het bos.”

Is het tegenwoordig nog wel eens financieel uitdagend om alleenstaand te zijn?

“Nee, eigenlijk niet. Wat me wel stoort is dat ik op vakantie vaak een kamer voor twee personen moet betalen, terwijl ik alleen ben. Dat vind ik niet eerlijk.”

Ga je vaak alleen op vakantie?

“Ja, met heel veel plezier. Zo ben ik in mijn eentje naar Madeira, Rome, Milaan, Madrid en Barcelona geweest. Ik heb daar echt heel veel lol in, ik zou niet meer anders willen. Ik vind het heerlijk om met niemand rekening te hoeven houden en zelf te bepalen wat ik doe.”

Was dat de eerste keer niet spannend?

“De eerste keer was wel een bijzonder verhaal. Toen ik nog een relatie had, wilde ik met mijn partner naar Madeira. Ik verheugde me er ontzettend op, maar voordat de reis ervan kwam, ging de relatie uit. Ik baalde, want ik had dat ontzettend graag met hem willen doen en dacht dat het er niet meer van zou komen. Tot ik ineens dacht: ik ben niet gek, ik laat me mijn droomvakantie niet door de neus boren. Toen ben ik alleen gegaan. Ik heb er ontzettend van genoten. Het is zo heerlijk om alleen op een terras te gaan zitten en te aanschouwen wat er allemaal om je heen gebeurt. Sindsdien ga ik alleen nog maar in mijn eentje op vakantie. Ik zou echt niet meer anders willen. Zo ben ik er ook van overtuigd dat ik nooit meer wil samenwonen met iemand. Ik vind het heel relaxt alleen.”

Van welke uitgaven word je gelukkig?

“Ik vind een fijne elektrische fiets belangrijk, want ik fiets heel graag. Ik heb ook een lange fietsreis in mijn eentje gemaakt naar Oostenrijk. Dan geef ik graag geld uit aan goede fietstassen of een extra accu. Daarnaast trakteer ik mijn kinderen en kleinkinderen een keer per jaar op een weekend weg met z'n allen. Dan zoek ik een mooie stad uit, een lekker hotel en gaan we fijn uiteten. Daar bezuinig ik niet op. Ik zie het als een cadeau aan hen, maar ook zeker aan mezelf. Qua kleding geef ik niet veel geld uit. Ik vind mezelf niet modieus. Als ik kleding koop, is dat altijd iets waarmee ik jaren vooruit kan.”

Zou je ergens op willen besparen?

“Ik vind dat ik te veel geld uitgeef aan boodschappen. Toen ik de lijst invulde, dacht ik: goh, dat is eigenlijk best veel voor mij alleen. Maar ik koop graag goed eten. Ik eet biologisch en weinig vlees, en kies zorgvuldig mijn producten uit. Biologisch eten is natuurlijk ook duurder.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Daar houd ik me eigenlijk nog niet mee bezig. Misschien wil ik wel veel langer doorwerken. Ik vind mijn werk hartstikke leuk, ben er goed in en voel me fit en gezond. Ik zou niet weten waarom dat over zeven jaar anders zou zijn. Tegenwoordig worden steeds meer mensen 90 jaar. Wat moet ik die laatste 30 jaar dan nog doen? Achter de geraniums zitten? Echt niet!”

